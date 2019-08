Splaškovou vodu vypouštěla Mynářova firma načerno 3,5 roku. O nové povolení zažádala den po kontrole

Asi 3,5 roku vypouštěla firma kancléře Vratislava Mynáře vodu do říčky Hruškovice u jeho sjezdovky v Osvětimanech bez povolení. Že jí potřebné razítko chybí, se dozvěděla jen díky kontrole České inspekce životního prostředí, která jí za to udělila pokutu 40 tisíc korun. Vyplývá to z příkazu k jejímu zaplacení, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici. Potrestat ji přitom mohla až pěti miliony. Podle Mynáře šlo o „šlendrián“ vedení. Dokumenty Osvětimany 6:00 17. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: Yan Renelt / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Platné povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod pro Hospodu Na Srubu (provozovanou Mynářovou firmou, pozn. red.) při kontrole předloženo nebylo. Obviněný tedy od 27. srpna 2015 vypouštěl čištěné odpadní vody z čističky odpadních vod bez povolení,“ stojí v příkazu, který redakce získala na základě informačního zákona a zveřejňuje jej v plném znění.

Načerno tak Mynářova společnost vypouštěla vodu zhruba 3,5 roku. První povolení získala při uvedení do provozu v roce 2005, platné bylo deset let. O nové ale zažádala až den poté, co ji navštívili kontroloři. Podle dokumentu inspekce do areálu přišla 15. ledna letošního roku, společnost žádost na úřad v Uherském Hradišti poslala následující den.

Až 5 milionů

O pravomocně udělené pokutě pro restauraci u sportovního a rekreačního areálu v Osvětimanech informovala na konci července Česká televize. Pokutu dostala Mynářova firma O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o., která vlastní místní Hospodu Na Srubu na jeho sjezdovce už v dubnu. Potrestána byla za to, že restaurace vypouštěla bez povolení odpadní vodu do potoka Hruškovice.

Společnosti přitom teoreticky hrozila pokuta až 5 milionů korun. Inspekce ale přihlédla k „polehčujícím“ okolnostem a potrestali firmu jen 40 tisíci. „Zdroj vypouštění odpadních vod byl malý…, nebylo prokázáno havarijní zhoršení kvality povrchových vod spojené s úhynem ryb nebo na vodní prostředí vázaných živočichů a při objasňovaní přestupku obvinění s inspekcí spolupracovali,“ zdůvodnil úřad výši pokuty.

Roli sehrálo i to, že než inspekce kontrolu uzavřela, Mynářova firma získala od městského úřadu nové povolení.

Následuje příkaz České inspekce životního prostředí k zaplacení pokuty:

‚Šlendrián‘

Podle Mynáře šlo o nedbalost vedení společnosti. „V médiích se objevilo, že vypouštím odpad do řeky. Za prvé v Osvětimanech žádná řeka není, žiju tam dvacet let a momentálně je to vyschlá strouha. A co se týká pokuty. Ano, došlo tam řekněme ke šlendriánu ze strany vedení mé firmy,“ uvedl pro iROZHLAS.cz kancléř.

Je podle něj nesmysl, že by hospoda vypouštěla vodu, která by byla pro přírodu závadná. Kontroloři v dokumentu konstatují, že „vzhled vypouštěných odpadních vod odpovídal splaškovým vodám a neodpovídal kvalitě povrchové vody ve vodárenských tocích“.

Dubnová pokuta od inspekce ale není jediná. Respekt před časem uvedl, že hradní kancléř musí zaplatit pokutu 50 tisíc korun za načerno postavený rybník. U něj vybudoval lyžařský areál se sjezdovkou a penzion.

Rybník slouží mimo jiné k tomu, aby z něj kancléř sjezdovku zasněžoval, a je tedy zásadní pro provoz areálu. Ani na to podle České televize nemá povolení.

Státní zemědělský intervenční fond také zahájil řízení o vrácení peněz s firmou, kterou před šesti lety Mynář spoluvlastnil. Ta pravděpodobně bude muset vrátit 1,4 milionu korun. Informace přinesla Mf Dnes. Peníze na dotacích získal Mynář před lety na zasněžování sjezdovky v Nové Lhotě na Hodonínsku. Ochranáři přírody mu ale zakázali načerno postavit nádrž na vodu, zasněžovat se nedalo a účel dotace tak nebyl naplněn.