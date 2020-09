Praha hrozí portálům typu Airbnb pokutami. Městským částem neposkytly nutné údaje

Lepší vymáhání pravidel u krátkodobých pronájmů přes portály typu Airbnb - přesně to si politici slibovali od zákona schváleného za nouzového stavu, který těmto službám nařizuje sdílet s úřady informace o ubytovatelích. Po zhruba čtyřech měsících čekání ale žádná městská část Prahy požadované údaje zatím nezískala. Praha 18:33 20. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace služby Airbnb (ilustrační foto) | Foto: TeroVesalainen | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Radiožurnál oslovil sedm městských částí Prahy, které spadají do centra nebo širšího centra hlavního města, a všechny odpověděly stejně. Údaje se jim zatím z různých důvodů získat nepodařilo. To ostatně Radiožurnálu potvrdila i radní hlavního města Hana Kordová Marvanová ze Spojených sil pro Prahu.

„Digitální platformy informace v souladu se zákonem neposkytly. A podle mě to pravděpodobně svědčí o tom, že ani neposkytnou,“ připustila Kordová Marvanová. Není to podle ní poprvé, co zprostředkovatelé krátkodobých pronájmů data o vlastnících nemovitostí s úřady nechtějí sdílet. Odmítali to podle ní i na dřívějších schůzkách s vedením Prahy.

Mezi společnostmi, od kterých data podle nového zákona radnice dosud nemají, jsou podle Kordové Marvanové i Airbnb a Booking. Airbnb se přitom už koncem srpna vyjádřilo v tom smyslu, že sice chce s Prahou spolupracovat, ale že zároveň hlídá soukromí svých uživatelů. „K ochraně dat přistupujeme velmi vážně a na zmíněné požadavky, které podléhají přísným pravidlům, zareagujeme odpovídajícím způsobem,“ odpověděla tehdy Radiožurnálu mluvčí Airbnb Kirstin Macload.

Možnost vyžádat si údaje o poskytovatelích krátkodobých pronájmů hlavní město prosazovalo dlouhodobě. Úředníci totiž ne vždy věděli, které byty majitelé využívají pro krátkodobé pronájmy, a nemohli tak vymáhat dodržování všech pravidel.

Rozdílná situace

Povinnost online zprostředkovatelů poskytnout úřadům informace o pronajímatelích zavedla úprava zákona o cestovním ruchu z letošního dubna. Data musí poslat živnostenským odborům měsíc od doručení výzvy. Kabinet normu prosadil zrychlenou formou za nouzového stavu. Její přijetí sice zdůvodnil epidemii koronaviru. V podstatě jde ale o stejnou novelu, za níž lobovala Praha. A hned po nabytí účinnosti magistrát rozeslal příslušným odborům městských částí pokyny, jak mají o informace požádat.

To, že se Praze zatím nepodařilo požadované údaje získat, ale ještě neznamená, že je nezíská později. A že tím padá i možnost efektivnějších kontrol. Každá radnice se nachází v trochu jiné situaci a ne vždy platí, že s nimi online platformy nekomunikují. Za selhání můžou i potíže v doručování zásilek do zahraničí.

To se týká i Prahy 1, kde v nabídce krátkodobých pronájmů najdeme nejvíce bytů. Mezi letošním květnem a srpnem sice odeslala celkem pět výzev, živnostenský odbor ale doručení reklamoval. „Žádnou oficiální odpověď jsme zatím neobdrželi. V současné době je v řešení reklamace poštovních zásilek u České pošty,“ uvedl mluvčí městské části Petr Bidlo. Zásilky reklamovala také Praha 7. Informace o doručení zatím nemá ani Praha 2.

Jinde alespoň dostali potvrzení, že některé společnosti si žádosti převzaly. Jednou stvrzenkou disponuje například Praha 3, na odpověď ale stále čeká.

Odpovědí od dvou oslovených zprostředkovatelů z devíti se naopak dočkali na Praze 6. Údaje ale neposlaly. „Dva subjekty, které dosud odpověděly na vznesený dotaz, nedodaly požadované údaje,“ říká mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich. Ostatním osloveným zaslal živnostenský odbor urgenci.

Podobnou zkušenost mají taky na Praze 5, kam dorazila jediná odpověď. „K tomu je třeba uvést, že pokud zprostředkovatel ubytování sdělí, že požadovanými údaji nedisponuje, nelze mu uložit něco, co nemůže splnit,“ upozorňuje mluvčí Prahy 5 Tomáš Kopečný.

Další krok: pokuta

Názvy společností městské části upřesnit odmítly. S některými se totiž chystají zahájit správní řízení kvůli porušení zákona a musí zachovat mlčenlivost. Můžou jim přitom vystavit pokutu až milion korun. Hana Kordová Marvanová předpokládá, že tento krok bude následovat: „Příslušné živnostenské odbory budou postupovat v souladu se zákonem. Určitě to budeme vymáhat.“

Některé městské části ovšem pochybují o tom, že vymáhání sankce bude úspěšné. „V tomto případě neexistuje precedent. Největší ubytovací platformy sídlí v zahraničí, těžko nyní odhadovat úspěšnost případné vymahatelnosti,“ poukazuje mluvčí Prahy 8 Martin Šálek.

Proti krátkodobým pronájmům chce Praha zasáhnout ještě tvrději. Do sněmovny poslala zákon, podle kterého by města dostala možnost rozsah pronájmů omezit - například jen na několik dní nebo měsíců v roce. Podle Prahy by to vedlo k větší dostupnosti bytů pro běžné bydlení. Trh s krátkodobým ubytování se přitom zmenšil kvůli koronavirové epidemii, kdy z něj zmizelo několik tisíc nemovitostí. Majitelé kvůli omezení turismu raději přešli na dlouhodobé pronájmy.