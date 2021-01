Botička nebo odebrání registrační značky za neuhrazenou pokutu. Poslanci dali šanci vládní novele

Policisté a celníci možná získají právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům řidičů s nesplaceným dluhem za dřívější dopravní přestupek. Předpokládá to vládní novela, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Změna má pomoci vymáhat pokuty především od cizinců. Nyní ji posoudí bezpečnostní výbor. Praha 20:06 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté a celníci by měli mít podle návrhu přístup do nové propojené evidence nedoplatků za dopravní přestupky. | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Proces vymáhání postihů je složitý a motoristé páchají přestupky opakovaně. Podle důvodové zprávy zůstává neuhrazeno zhruba 60 procent pokut, které policie nevybere na místě. Obecní úřady pak od zahraničních provozovatelů aut vymůžou mezi 28 a 57 procenty pokut.

Policisté i celníci by proto měli mít podle návrhu přístup do nové propojené evidence nedoplatků za dopravní přestupky. Při kontrole by tak měli právo požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky v hotovosti či kartou.

Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, ať zajede na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značku nebo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozu.

V současnosti vede podle ministerstva vnitra špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Řidiči kamionů nedodržují zejména takzvané sociální předpisy, tedy stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek. Provozovatelé pak poškozují silnice přetíženými auty a řidiči překračují povolenou rychlost.

Sněmovna naopak přerušila projednávání jiné policejní novely. Obsahuje spornou změnu trestního řádu, podle níž by se informace získané zpravodajskými službami mohly využívat v trestním řízení jako důkazy. V policejním zákoně předloha upravuje zastaralá či nedostatečná ustanovení. Nekonfliktní novinky by se v bezpečnostním výboru mohly dostat do novely o zadržování vozidel.