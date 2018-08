Pokuty ze zahraničí se nevyplatí ignorovat. Za nezaplacení hrozí i veřejně prospěšné práce

Byli jste na dovolené autem a teď vám přišla ze zahraničí pokuta? Zřejmě váš přestupek zaznamenala kamera na silnici nebo na dálnici. Jestli si pohráváte s myšlenkou tento dopis vyhodit, raději na to zapomeňte. Pokud s přestupkem nesouhlasíte, můžete jej řešit s úřadem, který vám pokutu poslal. V opačném případě zaplaťte. Když vše necháte být, mohlo by to pro vás mít nepříjemné důsledky - třeba i v podobě veřejně prospěšných prací.

