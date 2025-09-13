,Poláci věří, že drony vyslala Ukrajina,‘ citoval z průzkumu Zaorálek. Nedodal ale důležitý kontext
Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek ze SOCDEM se ve středeční televizní debatě oháněl průzkumem z Polska ohledně toho, kdo je odpovědný za útok dronů na našeho souseda. Graf překvapivě ukazoval na Ukrajince. Kandidát Stačilo! do Sněmovny už ale nezmínil, že průzkum analyzoval příspěvky na sociálních sítích a autoři na něm ukazovali, že internet zaplavily proruské dezinformace. Zaorálek tak opakoval propagandu, která se v hojné míře šířila.
Zaorálek ve středeční debatě CNN Prima News zpochybnil, že Polsko zasáhly ruské drony. Zdůraznil, že přeci nikdo neví, komu patřily.
Ruský útok, opomenutí Moskvy či drony z Ukrajiny. Co říkají čeští politici o incidentu v Polsku?
Spojení ruské drony přitom už ráno použil polský premiér Donald Tusk. Český exministr zahraničí zároveň podle svých slov tlumočil náčelníka generálního štábu běloruské armády a postoj Moskvy, která uvedla, že neměla žádný úmysl zaútočit na Polsko.
Záhy pak vytáhl list papíru, na kterém byl vytištěný graf s pěti sloupci. „V Polsku teď uveřejnili bilanci dnešní debaty v Polsku - 38 procent říká, že odpovědnost nese Ukrajina, 34 procent Rusko... Situace není jednoduchá,“ shrnul.
Už ale nezmínil další čísla v grafu - 15 procent patřilo polské vládě, osm procent médiím a pět procent NATO a Západu.
Navíc šel Zaorálek ve svém vyjádření ještě dál. Tvrdil totiž, že drony mohly být ovládány Ukrajinou. „My ani nevíme, jaké drony to byly,“ prohlásil a znovu ukázal na graf.
Poláci mají strach. Poblíž hranic s Běloruskem vzpomínají na sovětský vpád z roku 1939, říká novinář
„Když máte dron, tak se ho klidně můžete zmocnit, ať je jakýkoli, a ovládat ho vy. Drony mohou být ruské, ovládat je mohou Ukrajinci,“ pronesl.
„Ruský dron vám dneska úplně jednoduše převezme Ukrajina a bude ho navigovat. Celý roj vám může převzít Ukrajina. Vy vůbec nevíte, kdo ten roj ovládal. To je dneska úplně banální věc,“ pokračoval ve své teorii.
V ruce přitom dál držel zmíněný graf. „Ukazuji vám tady výsledek komentářů dneska z Polska. Vysvětlete mi, když je to tak všechno jasné, proč 38 procent, nejvíc, tvrdí, že tohle může být Ukrajina, která se snaží eskalovat situaci. Tak jsou ti Poláci úplně hloupí?“
‚Graf jsem interpretoval správně‘
Když ho moderátorka vyzvala, aby řekl, z jakého zdroje daný graf pochází, odpověděl: „Je to průzkum, který jsem dneska našel na polských sítích. Res Futura Polska podává informaci, shrnula ty komentáře,“ vysvětlil.
‚Mohl to být omyl.‘ Podle Trumpa nemusel být průnik ruských dronů do Polska úmyslný, Varšava to odmítla
Zaorálek se navíc nedomnívá, že by graf špatně interpretoval. „Nerozumím… Graf jsem interpretoval správně,“ uvedl v sms zprávě pro iROZHLAS.cz.
„Poslanci našeho výboru pro obranu po vyslechnutí zpravodajských informací sdělili, že nevíme odkud drony letěly a (americký) prezident (Donald) Trump se vyjádřil, že mohlo jít o omyl. Nacházíme se v prostředí všeobecné informační války, a kdo šíří dezinformace, se dozvíme buď časem, nebo vůbec,“ pokračoval Zaorálek.
„Ty drony, podle toho co slyšíme, neměly žádné nálože a nebyly určeny k útoku – počkejme na výsledky vyšetřování a nespěchejme s žádnými soudy,“ dodal Zaorálek.
Jak je to s průzkumem?
Jak se ale ukázalo, Poláci rozhodně hloupí nejsou. Útok ruských dronů totiž okamžitě spustil organizovanou dezinformační kampaň na polských sociálních sítích. Jejím cílem bylo narušit společenskou soudržnost, eskalovat emoce a podkopat důvěru ve stát a NATO.
Autoři průzkumu z nadace Res Futura zanalyzovali 9. a 10. září na 179 tisíc příspěvků ze sociálních sítí Facebook, X, YouTube a Instagram v Polsku, popisuje TVP Info, server Polské televize, která má formálně status média veřejné služby.
Investujme víc do protivzdušné obrany, ostrá slova dopad nemívají, vyzývá politický geograf Kofroň
Podle expertů z Res Futura ukazuje analýza na „vysokou míru nasycení opakujícími se narativy, typickými spíše pro koordinované aktivity než pro čistě spontánní reakce občanů“.
„Útok ruských dronů na polské území byl okamžitě využit jako katalyzátor organizované informačně-psychologické kampaně. Cílem operace bylo ovlivňovat nálady ve společnosti prostřednictvím eskalace emocí, polarizace veřejného mínění a systematického podrývání důvěry ve státní instituce a alianční struktury NATO,“ stojí ve středeční zprávě.
Na polských sociálních sítích tak silně rezonovaly teze, které naznačovaly třeba to, že „Ukrajina provokuje Polsko a NATO k válce“ nebo že „NATO nás neochrání“.
„Velká část komentujících tvrdila, že drony mohly být ukrajinskou provokací. Komentující naznačovali, že Ukrajina chce zatáhnout Polsko a NATO do přímé války, protože sama není schopna zastavit Rusko,“ píše se ve zprávě nadace Res Futura.
Cílem bylo podle jejích expertů ovládnout debaty přes emoce a vytlačit argumentaci založenou na faktech.
Reakce z Polska
Nejen odborníci z Polska navíc varovali před proruskou dezinformační kampaní. Také polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski prohlásil, že Polsko nyní kvůli tomuto incidentu čelí dezinformační kampani vedené Ruskem a Běloruskem.
Podobně mluvil také polský premiér Donald Tusk: „Šíření ruské propagandy a dezinformací v dnešní situaci škodí polskému státu a přímo míří proti bezpečnost vlasti a jejích občanů. Hloupost, natož pak politické názory, by neměly být považovány za polehčující okolnost.“