V přijímání darů budeme přísnější, než stanovuje zákon, slibuje za hnutí STAN europoslanec Polčák

V titulku tiskové zprávy vašeho hnutí se píše: „STAN vrátí mediálně kritizované dary.“ Může za vaše potíže v tomto směru kritika médií?

Pouze médiím to přičítat nelze. Vezměte si ale, že pokud se podíváte na zákon o politických stranách, tak jsme skutečně žádný zákon neporušili. Dokonce ani ty firmy nezískaly žádnou výhodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je potřeba, aby byla přísnější kritéria pro financování stran včleněna do zákona, myslí si místopředseda hnutí STAN Stanislav Polčák

Všechny naše výroční finanční zprávy, kde jsou dary uvedeny, prošly kontrolou u úřadů i auditora. Doklady jsme měli v pořádku, úřad nám dal jen nepatrné napomenutí, které se týkalo volební kampaně.

Vaše hnutí tedy vrací dary, které mohly být považovány z různých důvodů za problematické. V prohlášení STAN se dál uvádí: „Jsme si vědomi toho, že veřejnost s naším nástupem do vlády spojuje naději na významnou pozitivní změnu politické kultury, a nechceme tuto důvěru zklamat.“ Není na takové úvahy pozdě?

Nemyslím si, že je na to pozdě. Nedošlo k žádnému porušení zákona a my jsme se rozhodli dodržovat přísnější interní pravidla. Pakliže jsme postupovali podle zákona a nestačilo to, tak jediná další cesta je být přísnější, než jak stanovuje zákon.

Týkalo se to nepatrného zlomku dárců, kteří podpořili hnutí STAN. Firem, které mají sice českou právní identitu, ale jejich vlastník nebyl dohledatelný nebo nebyl z České republiky, a v tomto případě jsme se rozhodli všechny dary vrátit. Druhý případ se týká trestně stíhaných osob, ale o tom, jestli je někdo trestně stíhaný, když platí presumpce neviny, naše hnutí samozřejmě nemá povědomí.

Předsednictvo pověřilo hlavní kancelář hnutí, aby definovalo přísnější kritéria pro přijímání darů také od fyzických osob. Máte už o tom konkrétnější představu?

Ano, sám jsem tvůrcem směrnice, která by v hnutí měla platit od roku 2022. Dlouhodobě jsme nad rámec zákona zkoumali, jestli firma, která nám dává dar, nepodniká například v hazardním průmyslu a zda zaměstnává lidi v České republice – to kontrolovala naše dozorčí rada. K tomu teď přibudou další kritéria a dárce bude muset poskytnout čestné prohlášení o tom, že není trestně stíhán. Budeme také zkoumat, zdali ta fyzická osoba není zapojena do veřejně propíraných kauz.

Považujete oznámením o vrácení částky zhruba 3,5 milionu korun celou záležitost za vyřízenou?

Nepovažujeme. Je potřeba, aby byla přísnější kritéria včleněna do zákona. Pro voliče by mělo být důležité kdo sponzoruje danou politickou stranu, a my budeme chtít takovou novelu s našimi koaličními partnery projednat.

Celý rozhovor si můžete pustit ze záznamu.