Českému Krumlovu stále chybí úplná ochrana proti povodním. ‚Achillovou patou‘ je říčka Polečnice

Ani 20 let po ničivých povodních není Český Krumlov plně chráněný proti velké vodě. Na Polečnici stále chybí protipovodňové úpravy. Tato, na první pohled nenápadná říčka, přitom už nadělala ve městě uvedeném na seznamu UNESCO spoustu škod. Naposledy letos v červnu, kdy vyplavila domy, penziony i sportovní zařízení. Český Krumlov 6:20 11. srpna 2022

„Tady okolo penzionu bylo jezero, bylo tu přes metr vody,“ popisuje František Poláček, majitel pensionu Franko červnové záplavy. „Na parkovišti byla utopená auta. Voda sem přiteče příjezdovou cestou a nemá kam odtékat, kanály to nestíhají. Na terase jsme měli 25 centimetrů, uvnitř tak 10 centimetrů vody,“ říká.

Pár metrů od Polečnice žije v rodinném domě Josef Šesták. Zlobí se, že město dosud úpravy na řece nedotáhlo do konce. „Teď nás to nepotopilo. V roce 2002 nás voda zatopila, to jsme měli metr vody. Chce to odbagrovat, rozšířit potok,“ říká Šesták.

Před lety radnice plánovala opatření proti stoleté vodě. Proti tomu se ale postavila Památkářská obec českokrumlovská. Práce by podle ní ohrozily barokní mostek přes řeku.

Město teď po poslední červnové povodni udělalo zabezpečovací práce v podobě valu na pravém břehu Polečnice u Oblouku.

„Bylo to takzvané krizové opatření, které reguluje tok vody. Snaží se zabránit přelivu na Chvalšinsko a zaplavování dalšího majetku,“ vysvětluje nezávislý místostarosta Martin Hák.

Teď zástupci města jednali přímo u Polečnice i s Povodím Vltavy o dalším postupu. „Budeme pokračovat zejména v projektových pracích, které nám spočítají, co tento val přinesl a co to znamená z hlediska toku pro další opatření. Na vodu, podobnou té, na kterou vzpomínáme před 20 lety, ochrana není, ale na rychlou vodu v dimenzích od deseti do padesátileté vody budeme nachystáni,“ říká Hák.

Údržba i rekonstrukce

Na Polečnici a v okolí bude proto potřeba udělat několik kroků. „Technicky by to znamenalo buď úpravu břehových hran, případně budování hrází na břehu, zřejmě i rekonstrukci mostů. To musí potvrdit rozborová studie,“ říká ředitel závodu Horní Vltava Jiří Baloun.

OBRAZEM: Před 20 lety smetla stoletá voda průmyslový a dělnický Karlín Číst článek

„V rámci běžné provozní údržby lze odstraňovat nánosy, které přinese velká voda. Také zde bude prováděna údržba břehového porostu, aby se snížila drsnost koryta vodního toku,“ dodává.

Na základě studie proveditelnosti zastupitelé rozhodnou, jestli úpravy budou proti dvacetileté nebo až padesátileté vodě. Potom by následovalo vydání územního rozhodnutí.

Náklady by pokryla dotace z ministerstva zemědělství. Samotné práce by tak mohly začít za tři až čtyři roky.