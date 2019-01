Čeští policisté prohledávají jezera v Bosně. Potápějí se, aby našli nevybuchlou munici

Čeští policejní potápěči a pyrotechnici pravidelně pomáhají s odminováním jezer a řek v Bosně a Hercegovině. Často musí likvidovat i munici domácí výroby. A právě za nimi vyrazili k jezeru Kop, které leží nedaleko města Tuzla, reportéři v dalším dílu seriálu Radiožurnálu Když jde o vteřiny. Reportáž z místa Tuzla (Bosna a Hercegovina) 9:00 16. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Místní lidé často jezdí k jezeru Kop za odpočinkem. Kousek od koupajících se rodin s dětmi přitom ve vodě leží i velké množství nevybuchlých granátů. Právě ty likvidují čeští policisté.

„Ještě vydrž!“ říká jeden z kolegů policejnímu potápěči Renému Tomáškovi. Na břehu jezera se souká do výstroje, která váží 50 kilogramů. Za pár minut už bude ve vodě a je téměř stoprocentně jisté, že v ní objeví nějakou nevybuchlou munici.

„Určitě to není ten nejpříjemnější pocit. Člověk může potkat munici, o které toho tolik neví. A neví, jakým způsobem ji může aktivovat. Takže ta práce musí být velmi opatrná, velmi pomalá, obezřetná. Velmi důležitá je komunikace s pyrotechniky na povrchu,“ popisuje pár vteřin před akcí Tomášek.

‚Základno, granát‘

Policejní potápěč Tomášek pomalým krokem v plné polní dokráčel do člunu, který ho odvezl doprostřed jezera. Odsud můžete dobře vidět na břeh, kde je řada chatek. Za dobrého počasí se sem místní chodí koupat. Často asi ani netuší, co všechno na dně leží. Potápěč si dává do pusy přívod kyslíku a skáče do vody.

Na břehu Kopu mají Češi základnu, kde je několik nafukovacích stanů. Kromě policistů jsou tu i čeští hasiči a zdravotníci. Zázemí tu má i potápěčské družstvo bosenské Federální civilní ochrany. Pod jedním ze stanů sedí policejní pyrotechnik David Honéger.

Život s nevybuchlou municí Jezero Kop leží necelých 10 kilometrů východně od třetího největšího města v Bosně a Hercegovině - od Tuzly. V této zemi podle údajů zdejšího ministerstva bezpečnosti žije půl milionů lidí v blízkosti nevybuchlé munice. Kop není nijak velké, rozlohu má zhruba 500 krát 400 metrů.

Potápěč Tomášek je ve vodě jen pár minut a už je z vysílačky slyšet jeho první nález: „Základna, základna. Potápěč. Mělo by se jednat o ruční granát 705.“ A právě v tuto chvíli má hlavní slovo policejní pyrotechnik.

Honéger může zvolit v případě nebezpečí i odpálení ve vodě. Rozhodl ale o vyzvednutí. „Potápěč na náš pokyn provádí vyzvednutí předmětu na hladinu, kde náš pyrotechnik na člunu převezme předmět, na místě ho zhodnotí, ano je schopný přepravy. A můžeme provést přesun na dočasné uložení munice, kde bude čekat na odvoz ke zničení na stálou trhací jámu.“

Tato mise je specifická v tom, že potápěči ani pyrotechnici dopředu nevědí, s čím vším se mohou setkat. Nachází totiž i podomácku vyrobenou munici.

„Povedlo se nám nalézt už několik kusů ručních granátů jugoslávské výroby, samozřejmě i improvizované výroby. V uvozovkách asi každý by měl mít nějaký strach. Díky tomu i přistupuje k tomu předmětu,“ vysvětluje Honéger.

Potápěč: Poprvé se mi třásly ruce

Čeští policisté jezdí do Bosny a Hercegoviny už sedm let. Od výbušnin vyčistili například některé úseky řeky Sávy. Na této misi je 19 lidí, všem velí Petr Mícek.

„Ze začátku jsem byl jako řadový potápěč, pátrač. Takže poprvé, když jsem se setkal s municí, tak se mi třásly ruce. Ale postupem času si na to člověk zvykne a už je to pro něj běžná práce. Jsou to pro nás zkušenosti, takže jsme rádi, že ta spolupráce tady je. Jako první se mi vybaví moje první mise, můj první nález, byla to mina stodvacítka,“ vzpomíná velitel na akci, která mu utkvěla v paměti.

Na práci svých krajanů se k jezeru Kop přijíždí podívat česká konzulka a zároveň vedoucí oddělení rozvojové spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Českem Jana Zelingerová. Při prohlídce techniky, zázemí i zásahu říká, že pomoc Čechu je pro místní hodně důležitá:

„Odezva je obrovská. Odvádí obrovský kus práce, který je ceněný nejenom místními obyvateli, kteří žijí v blízkosti nebezpečných území, ale také z řad vrcholných představitelů. Jejich pomoc netkví jenom ve vyzvedávání nevybuchlé munice. Předávají také cenné zkušenosti bosenským jednotkám tak, aby si do budoucna mohli pomáhat sami.“

Její slova potvrzuje na břehu jezera Kop vůdce zdejšího potápěčského družstva bosenské Federální civilní ochrany Slaven Perić: „Nejen že nás cvičí ve vyhledávání munice, ale také v záchraně z vody i pod vodou. Také nás učí nové věci, co se týče třeba sonaru, práce robota. Prostě všechny nové technologie.“

Jak potápěči, tak i pyrotechnici se shodují na tom, že při této práci čas nehraje roli a spěch je spíše na škodu. Češi v Bosně a Hercegovině za všechny mise pomohli zlikvidovat zhruba šest tun munice. I tak v této zemi zůstává zaminováno přes 1000 kilometrů čtverečných. Mise českých jednotek tak mají pokračovat i v budoucnu.

