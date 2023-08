Policejní prezident Vondrášek: Přesnou statistiku nemá nikdo. Omlouvám se všem, kterých se to dotklo

Policejní prezident Martin Vondrášek se již nechce vracet ke statistikám, kolik případů znásilnění policie odložila a kolik z nich se nestalo. V tiskové zprávě policie se totiž objevilo i tvrzení, že činy, které policie odložila, se nestaly. „Rovnítko v tiskové zprávě bylo nepřesné. Mám jediný cíl a to, aby latence této trestné činnosti byla co nejnižší,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 13:37 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Vondrášek, policejní prezident Policie České republiky | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Policejní prezident Martin Vondrášek v předchozích dnech řekl v pořadu Spotlight, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou velmi často smyšlená. „Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát,“ řekl.

Na stránkách policie následně vyšla tisková zpráva, ve které se snažil prezident uvést výroky na pravou míru. I v ní však zřejmě došlo k chybě. „V roce 2021 Policie ČR zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu znásilnění v 1193 případech, ze kterých bylo 525 případů odloženo v souladu s ustanovením § 159a/1 trestního řádu, tedy z důvodu, že ve věci nešlo o podezření z trestného činu, jinými slovy se skutek nestal,“ stálo ve zprávě.

Rovnítko však podle Vondráška bylo nesprávné, protože není jasné, zda se skutek nestal, nebo se ho nepodařilo prokázat. Uvedl pro Radiožurnál a znovu se omluvil za svá předchozí slova. „Rozumím, proč ta slova vzbudila takovou reakci. Oběť nesmí být ani na minutu na pochybách, že policista není připraven ji vyslechnout a ochránit,“ uvedl.

Ještě jednou se omlouvám

„Lituji těch vět, minimálně dvou, které jsem řekl, ještě jednou se omlouvám všem obětem trestných činů, kterých se mohl mé vyjádření dotknout. Bylo to ode mě chyba, nyní to už těžko beru zpátky,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

V kritizovaném rozhovoru to podle něj řekl proto, aby zdůraznil, že i když se s takovým případem policista již setkal, tak ke každé další oběti musí přistupovat bez předsudků.

Prezidenta za vyjádření již dříve kritizoval například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), Vondrášek se proto již omluvil v deníku Právo. „V první řadě bych chtěl říci, že mne velice mrzí a je mi skutečně osobně líto, jestliže moje vyjádření vzbudilo obavy nebo se jinak dotklo kterékoli z obětí sexuálního násilí. Rozhodně to nebylo mým úmyslem, a pokud se tak stalo, upřímně se za tato svá slova omlouvám,“ uvedl.

Tato omluva za výroky o smyšlených znásilněních odpovídá podle ministra vnitra Rakušana tomu, co i on sám k věci už dříve řekl. Rakušan to sdělil ČTK. Čtvrteční schůzka mezi ním a Vondráškem je pracovní, uvedl.

„Četl jsem vyjádření Martina Vondráška v dnešním (čtvrtečním) Právu, to plně odpovídá i tomu, co jsem já k věci řekl dříve,“ uvedl ministr. Rakušan také v této souvislosti už dříve avizoval, že se s policejním prezidentem ve čtvrtek sejde. „Opravdu to není žádná speciální, ale zcela pravidelná schůzka. Obvykle se vídáme minimálně dvakrát týdně,“ prohlásil ministr.