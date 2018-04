Policejní prezident: Vnímám mediální příběhy o tlacích na ředitele GIBS. Nic takového jsem nezaznamenal

Policejní prezident Tomáš Tuhý necítí, že by na něj byl po nástupu nové vlády vyvíjen politický tlak. Slyší spoustu názorů na personální změny v policii, které se týkají jeho odchodu. Podle něj je ale potřeba se věnovat práci, a ne povídačkám z kuloárů. Tuhý to řekl v rozhovoru s ČTK. Praha 15:45 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní prezident Tomáš Tuhý | Foto: Filip Jandourek

Podle Tuhého má nyní policie spoustu úkolů souvisejících s bezpečností země, a to poslední, co potřebuje, je destabilizace. Tuhý byl do funkce policejního prezidenta ustanoven v dubnu 2014. Čeká ho tak poslední rok z pětiletého funkčního období. Zda bude chtít ve funkci pokračovat, zatím nechce prozrazovat.

Je to politický boj, nechci do něj policii zatahovat, reagoval Tuhý na kritiku vyšetřování Čapího hnízda Číst článek

Tuhý zdůraznil, že současná vláda Andreje Babiše (ANO) má mezi svými prioritami zajištění bezpečnosti a stabilizaci bezpečnostních sborů, což patřilo také mezi hlavní úkoly předchozí koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. „Pevně věřím, že žádné zásahy do policie, a zejména do jejího rozvoje a ekonomiky nebudou," uvedl Tuhý.

V současnosti se rozebírá zejména snaha premiéra Babiše o sesazení ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Šéf policie vůči sobě podobné snahy zatím nezaznamenal. „Samozřejmě vnímám mediální příběhy, kde se spekuluje o různých tlacích na ředitele bezpečnostních sborů. Já jsem žádný takovýto tlak nezaznamenal," řekl Tuhý.

Připomněl také, že jeho funkce nespadá do kompetence premiéra, ale ministra vnitra Lubomíra Metnara, s kterým se shodl na prioritách bezpečnostního sboru. Podle Tuhého je důležité pokračovat v programech prvosledových hlídek, posilování útvarů zajišťujících problematiku cizinců, terorismu a extremismu, kybernetického zločinu nebo finanční a hospodářské kriminality. Důležitá je celoplošná dostupnost policie pro občany, dodal Tuhý.

Konec mandátu

Policejní prezident zatím nechce odhadovat, co bude za rok, až bude jeho mandát končit. Je přesvědčen, že v čele policie vytvořil jednotný a stabilní tým, který drží při sobě.

Kriminalita loni klesla počtvrté za sebou. Policie objasnila více než polovinu případů Číst článek

„Je tady řada schopných lidí a schopných manažerů, kteří kdyby došlo ke změně policejního prezidenta, by mohli být schopnými nástupci. Ale to jsou věci, které v tuto chvíli nepatří na pořad dne," řekl Tuhý.

S novou vládou chce v současnosti jednat zejména o pokračování rozvojové koncepce policie, na základě které by se měl počet policistů v zemi zvýšit o 4000 na 44 000. V roce 2016 bylo podle plánu přijato 850 nových policistů nad rámec běžné roční obměny, uvedl Tuhý.

Loni byla koncepce pozastavena a materiál byl dopracován o srovnávací studii ve vztahu k jiným zemím a následně jej vláda opět schválila. „Zjistilo se, že v porovnání s jinými evropskými státy nemáme přehršel policistů," poznamenal Tuhý.

V současné době se projednávají dopady koncepce na státní rozpočet. Podle Tuhého jsou nyní stavy police naplněny z 96 procent. Ve službě je téměř 41 500 policistů.

Výměna vozového parku

Policie také podle Tuhého potřebuje obměnit minimálně polovinu vozového parku, který čítá 10 000 aut. Prvních několik set aut by podle něj mohlo být vyměněno díky tendru, který nedávno vypsalo ministerstvo vnitra. Týká se 2500 aut za maximální cenu 2,25 miliardy korun. Obálky s nabídkami se mají otvírat 10. května.

Median: Lidé věří spíše šéfovi GIBS než Babišovým slovům o profesním pochybení Číst článek

Vozy by měly být dodány do roku 2021. Podle Tuhého nejde jen o auta pro policii, ale také o vozy, které potřebuje ministerstvo. Policisté mají zájem o polepené speciály i osobní auta bez policejního rozlišení, kterými jezdí například kriminalisté. „Půjde o první etapu několika set aut," podotkl Tuhý.

Policejní prezident věří, že aktuální tendr by mohl zahájit postupnou výměnu vozidel, která je potřeba. Ojetá auta, která mají být vyměněna, podle něj mají najeto přes 250 000 kilometrů nebo policistům slouží přes šest let.

Obměny v poslední době doznal třeba vozový park speciálních aut, který policisté používají ke stíhání silničních pirátů. Policie nakupovala také terénní vozy nebo limuzíny pro chráněné osoby. V posledních letech policii dodávala své vozy hlavně domácí Škoda Auto a také konkurenční Hyundai. Limuzíny pro převoz chráněných osob nebo ústavních činitelů zase dodala automobilka BMW.

První stupeň ohrožení terorismem

V Česku bude zatím nadále platit první stupeň ohrožení před terorismem. Znamená to, že je ve službě víc policistů, kteří se zaměřují na místa, kde se schází velký počet lidí. Jde třeba o nádraží, obchodní centra nebo velké kulturní akce, řekl Tuhý. První stupeň v Česku platí dva roky, vyhlášen byl 22. března 2016.

Ředitel GIBS je neodvolatelný, pokud nejsou naplněny zákonné důvody, říká policejní právník Číst článek

Česká vláda první stupeň ohrožení před terorismem, který znamená bdělost, vyhlásila po teroristických útocích na metro a letiště v Bruselu. Čtyřstupňový varovný systém ohrožení před terorismem zavedla v lednu 2016 jako reakci na útoky v Paříži, při kterých v předchozím roce zemřelo 147 lidí.

Za poslední dva roky se v Evropě stalo několik dalších teroristických útoků i v sousedních zemích, což podle Tuhého může znamenat určitá rizika a nesmí se nic podcenit.

„Jsme v roce 2018 a máme tady další útok ve Francii. Obava je, že pokud by se utlumila tato opatření, tak by to mohlo někoho inspirovat a mohlo by se něco uskutečnit," vysvětlil Tuhý důvody, proč stav bdělosti pořád trvá.

Běžná opatření jsou nyní o Velikonocích ještě posílena. V ulicích je o několik set policistů více, ve větších městech jsou vyzbrojeni dlouhými zbraněmi. Policisté se soustřeďují například na kostely či velikonoční trhy, které se konají po celé zemi.