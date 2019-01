Na Zbraslavi má vyrůst obří policejní panelák. Proti projektu vznikla petice, nelíbí se ani radnici

V Praze-Zbraslavi má vyrůst policejní budova velká jako třináctipatrový panelák. Má to být největší objekt plánované dostavby policejního areálu za 2 miliardy korun. Radnice i místní však vůči němu mají výhrady, vznikla i petice. Odpůrci tvrdí, že dostavba zohyzdí vzhled čtvrti a neúměrně ji zatíží. Kritizují i stavební úřad, který oznámil územní řízení týkající se rozsáhlé dostavby těsně před Vánocemi. Prezidium námitky odmítá. Praha 13:00 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace plánované dostavby policejního areálu na Zbraslavi | Zdroj: Policie

V policejním areálu hned vedle strakonické dálnice už sídlí Národní centrála proti organizovanému zločinu nebo ředitelství středočeské policie. Po dostavbě v roce 2023 by se tam měly z centra Prahy přestěhovat Kriminalistický ústav s administrativou Policejního prezidia. Na Zbraslav by tak za prací mělo nově cestovat přibližně tisíc lidí, vznikne skoro 800 parkovacích míst navíc.

‚Není vyřešena doprava‘

Právě to podle starostky městské části Zuzany Vejvodové z hnutí 100 pro Zbraslav neúměrně zahustí už tak přetíženou dopravu. „Není jasně vyřešené navýšení automobilové ani městské hromadné dopravy. Zatížení se přenese do okolních ulic i do centra Zbraslavi, protože chybí plnohodnotné napojení horní Zbraslavi na strakonickou dálnici,“ řekla starostka serveru iROZHLAS.cz.

Proti dostavbě areálu tento týden vznikla také petice NE předimenzované dostavbě areálu policie v Praze-Zbraslavi, kterou dosud podepsaly dvě stovky lidí. I těm vadí možné dopravní komplikace. „Projekt počítá s napojením na existující komunikace a nepočítá s realizací žádných dopravních opatření,“ varuje její autor Radek Janoušek.

Megalomanský projekt

Upozorňuje také, že projekt je megalomanský a poškodí zbraslavské panorama, protože porušuje stavební předpisy. „Navržená stavba půdorysnými a výškovými rozměry naprosto neodpovídá charakteru Zbraslavi ani svému nejbližšímu okolí. Největší objekt návrhu je dlouhý 180 a až 37 metrů vysoký. To velikostně odpovídá budovám největších pražských sídlištích, nikoliv rezidenční zástavbě vil a viladomů, která v městské části Praha-Zbraslav převažuje,“ uvádí petice.

Vizualizace plánované dostavby policejního areálu na Zbraslavi | Zdroj: Policie

Vzhled plánovaného areálu kritizuje také starostka Vejvodová. Vadí jí, že fasáda areálu otočená směrem na Zbraslav podle návrhu vypadá jako hradba či opevnění. „Působí jako zbytečně dominantní až agresivní hmota bez respektu k okolnímu prostředí, byť bezprostředně sousedící je obytná zástavba,“ poukazuje.

Řízení před Vánocemi

Janoušek navíc upozorňuje, že radotínský stavební úřad, pod který Zbraslav spadá, vyhlásil územní řízení týkající se rozsáhlého projektu těsně před Vánocemi a značně tak omezil dobu na případné návrhy na změnu projektu. Podle radnice v Radotíně v tom však žádný vedlejší úmysl nebyl.

„Písemnost týkající se zahájení územního řízení byla vyvěšena 20. prosince 2018 a doručena 4. ledna 2019. Poslední den na podání námitek účastníků řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou, je 21. ledna 2019. Účastníci řízení mají dostatečný čas se v řízení vyjádřit,“ reagovala mluvčí radnice Kateřina Drmlová.

Pochybnosti odmítá i samo Policejní prezidium, podle něhož chystaná stavba žádný zákon ani vyhlášku neporušuje. „Dokladem toho je, že projektová dokumentace prošla veřejnoprávním projednáním, v rámci něhož bylo zajištěno více než 70 kladných stanovisek a vyjádření. K projektu vydaly kladná závazná stanoviska všechny dotčené orgány státní správy, které dle příslušných zákonů chrání veřejný zájem,“ brání projekt dostavby mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová.

‚Dostavba Zbraslavi prospěje‘

Problém podle ní po obřím rozšíření areálu nebude ani s dopravou, která naroste jen částečně. „Většina budovaných parkovacích kapacit uvnitř areálu je přemístěním stávajících parkovišť. Dostatečný počet parkovacích míst je vymezen pro parkování soukromých vozidel zaměstnanců, čímž nehrozí obsazování parkovacích míst v okolí areálu vlivem novostavby,“ uklidňuje mluvčí.

Policie je navíc přesvědčena, že její projekt na Zbraslavi zvýší pracovní příležitosti a tím poptávku po nemovitostech. „Celkově záměr rozvoje areálu pomáhá trvale udržitelnému rozvoji Městské části Zbraslav,“ uvedla Kropáčová. Dostavba areálu by měla začít příští rok.