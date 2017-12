Policejní vůz se v Praze srazil s jiným autem. Tři lidé byli při nehodě zraněni

Při srážce policejního vozu s jiným automobilem se v úterý večer v pražském Podolí zranili tři lidé. Byli mezi nimi i dva policisté, které záchranáři převezli do nemocnice. Před nehodou jeli se zapnutými majáky k zásahu, informoval mluvčí Jan Daněk. Příčiny nehody policisté vyšetřují. Praha 22:53 5. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Civilní vozidlo přijelo z vedlejší ulice, policisté jeli po hlavní se zapnutými majáky," popsal pro ČTK situaci mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Viníka nehody určí až vyšetřování.

Dva policisty museli záchranáři po nehodě převézt do nemocnice. „Ošetřovali jsme dva policisty ve věku 23 a 34 let. Mladší policista měl pohmožděná záda, starší pohmožděný hrudník. Oba byli transportováni do vojenské nemocnice,“ upřesnila pro server iROZHLAS.cz mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Kromě nich byl při nehodě zraněn i řidič druhého vozu. „Muž ve věku 51 let byl ve vozidle zaklíněný. Hasiči ho vyprostili a záchranáři ošetřili a předali k další péči do motolské nemocnice na traumatologii. Měl pohmožděná záda, hrudník a nohy,“ upřesnila Poštová.

Další tři mladíci z civilního auta rovněž skončili v nemocnici, ale pouze na vyšetření.