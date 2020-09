Kyanid se do Bečvy dostal z kanálu v Juřince na Valašskomeziříčsku, potvrdili policisté

Kyanid, který způsobil úhyn desítek tun ryb v Bečvě, se do vody dostal z vyústění kanálu v Juřince, místní části Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Na svém twitteru to uvedla policie. Už v sobotu policisté sdělili, že na kanál je napojeno mnoho společností. Původce, který vodu otrávil kyanidem, zatím stále není známý, škody nejsou vyčísleny. Praha 15:02 29. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik desítek tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

„Na případu masivního úhynu ryb v řece Bečvě stále pracujeme. V současné chvíli již víme, že vyústění kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru obce Juřinka na Valašskomeziříčsku. Dále provádíme úkony trestního řízení s cílem případ co nejdříve objasnit,“ uvedla policie.

Policisté vyšetřování případu ekologické havárie převzali od České inspekce životního prostředí. První následky byly zaznamenány v neděli 20. září u Valašského Meziříčí, Lhotky nad Bečvou, která je součástí obce Lešná na Vsetínsku, a Choryně.

Valašskomeziříčská chemička DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, krátce po havárii popřela, že by znečištění šlo od ní. V tiskové zprávě ji jako možného původce havárie vyloučila i inspekce. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka v sobotu sdělil, že DEZA a Agrofert podají trestní oznámení za pomluvy související s otravou ryb v Bečvě. Společnost DEZA podle něj stále trvá na tom, že není původcem úhynu ryb v řece.

Znečištění zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy až po Přerov. Kontaminační mrak po sobě zanechal mrtvou řeku, uhynuly desítky tun ryb. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence inspekce zhruba jednou za deset let. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad, pomohlo i deštivé počasí v uplynulých dnech. V případu padlo několik trestních oznámení.

Poslanecká sněmovna

Únikem kyanidu do Bečvy se naopak zatím nebude zabývat sněmovna. Návrh ODS, Pirátů a lidovců zamítlo jak hnutí ANO, tak i sociální demokraté. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek to zdůvodnil tím, že ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) odjel na Přerovsko, aby kauzu řešil.

Předseda KDU-ČSL Martin Jurečka chtěl od ministra informace o jeho dalším postupu, požadoval mimo jiné uhradit od viníka náklady na opětovné zarybnění Bečvy. Podle Stanislava Blahy (ODS) je pak zarážející, že viník není znám ani deset dní od havárie, zatímco viník úniku kyanidu do Labe v roce 2006 byl označen do týdne. Poukázal také na rychlost, s níž Česká inspekce životního prostředí vyloučila vinu chemičky DEZA, která patří do holdingu Agrofert a ze které kyanid v minulosti několikrát unikl.