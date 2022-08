Myslím si, že to bylo adekvátní, říká o zásahu v Borovanech šéf policejních odborů

V Borovanech na politickém mítinku předsedy hnutí ANO Andreje Babiše neuniformovaní policisté zaklekli na nezletilého chlapce. Jeden z mužů dokonce podle fotografií týdeníku Respekt klečel na školákově krku. Zásahem se už zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle předsedy Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Tomáše Machoviče, který byl hostem Radiožurnálu, byl zásah policistů adekvátní. Praha 13:48 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co můžeme od té pondělní schůzky očekávat? Ministr vnitra chce z jednání policistů vyvodit důsledky. Ono už je nad slunce jasné, že ti zasahující policisté v civilu porušili zákon, podle vás?

Určitě to není zcela jasné. Já jsem se seznámil s videi z místa zásahu. Domnívám se, že skutečně to musí vyhodnotit kontrolní orgány. Pan ministr se chce hlavně seznámit se situací, jaká tam nastala, aby byl informován podrobně, co se tam odehrálo, jak jsou policisté vycvičeni, jak jsou připraveni a jak jsou vytrénováni.

Jak se na tu situaci tedy podle toho, co jste viděl na těch videích, díváte vy? Byl podle vás ten zásah nebo ta reakce neuniformovaných policistů adekvátní?

Nejsem kontrolní orgán, ale sloužím 23 roků a myslím si, že ten zákrok byl adekvátní.

I když nejsou, nebo vám možná jsou známy detaily toho, co té situaci, tomu mediálně propíranému zakleknutí na čtrnáctiletého chlapce předcházelo?

Já si myslím, že podle velikosti a stáří chlapce každopádně policisté vyhodnotili danou situaci tak, aby tu situaci zvládli.

Cítíte mediální obraz, který vznikl na základě tohoto zásahu, nebo přesněji dvou zásahů, jako spravedlivý pro Policii České republiky?

Samozřejmě to klade nějaké negativní světlo na Policii České republiky, ale jenom to, co se děje kolem médií. Nemyslím si, že to byl ten samotný zákrok, ale je to spíš, jak to vnímá společnost.

Jeden z policistů měl na tom mítinku na sobě kšiltovku, kterou nosí podporovatelé hnutí ANO Andreje Babiše, a jejich sloganem, což policejní prezident považuje za porušení nestrannosti policie. Souhlasíte s tím? Je to proti kodexu, který má Policie České republiky?

Já se s tímto neztotožňuji, protože když si vezmeme, tak policie zasahuje nejenom na politických mítincích, případně na demonstracích, ale i na sportovních utkáních. Pokud je policista skrytě v davu, tak má třeba i čepici Sparty. Takže nevidím v tom problém, tak aby se infiltroval do toho davu, aby vypadal jako jeden z nich.

Takže to mohl být důvod, proč si ten policista nasadil červenou čepici s nápisem Silné Česko?

Určitě. Dovedu si to představit stejně jako na jiných.

Když si řekneme obecně, jak vypadá situace před takovým mítinkem, je tedy oznámeno, že se chystá nějaké politické shromáždění. To potom pro bezpečnostní složky znamená, že je tam nějaký velitel zásahu a společně se svými podřízenými ta možná rizika vyhodnocuje. Myslíte si, že měli policisté v tom terénu přesné informace, jak v těch krizových situacích zasahovat?

Nikdy se nejde stoprocentně připravit na tu danou situaci, ale každopádně se to oznámí, magistrát povolí shromáždění a policejní důstojník nebo funkcionář rozhodne o nasazení a výši prostředků, které tam zasahují, jestli je tam uniformovaná policie, případě služba kriminální policie, a vyšetřování.

Samozřejmě se to velmi těžko odhaduje, ale musíme počítat s tím, že v případě mítinku pana Babiše by se to mohlo považovat jako rizikové.

Takže bývají policisté poučení, že se jim řekne, že je to citlivá věc, je to politický mítink, takže je lepší dvakrát měřit než jednou, řekněme zakleknout.

Dělá se instruktáž, policisté jsou instruováni, co může nastat a jakým způsobem by měli zasahovat. Každopádně je to vždycky o tom konkrétním vyhodnocení dané situace.

Vy nevíte, jak se dotyčný chová, co má pod bundou, jestli chce zasáhnout proti davu nebo chce narušit nějakým způsobem to shromáždění, slovně nebo případně s nějakou větší razancí.