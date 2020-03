Policie: Buřty v kufru nás nezajímají. Na chaty lidé smí, musí ale dodržovat omezení

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyzval v pátek občany, aby zvážili své cesty na chaty. Na čtvrteční tiskové konferenci také uvedl, že pověřil policii, aby se podívala na to, zda lidé opravdu musí cestovat, nebo ne. Mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík pro server iROZHLAS.cz vysvětluje, že lidé na chaty jet mohou, i tam ale musí dodržovat vládní nařízení o omezení pohybu lidí. „Jde o to zabránit šíření viru, tedy shlukování osob,“ říká. Praha 18:06 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Namátkové kontroly na hranicích kvůli koronaviru. | Zdroj: Policie České republiky

Jaká konkrétní opatření policie bude provádět, aby dohlédla na to, že se lidé nepohybují víc, než jak dovolila vláda?

Rozhodně nebudeme stát před chatařskými oblastmi a kontrolovat zavazadlové prostory vozidel, abychom zjišťovali, zda si někdo přivezl dva buřty a tři rohlíky. Spoléháme na to, že lidé budou dodržovat nařízení vlády a spoléháme na takzvanou sociální kontrolu - tedy že v případě, kdy některý ze sousedů bude vyloženě nerespektovat nařízení, tak nám to ti ostatní, uvědomělejší občané dají vědět. A v tom případě to pojedeme zkontrolovat a vyřešíme to s tou osobou. Nebudeme ale plánovat nějaké nálety na chataře.

Protože se stále ptáte: Nehodláme kontrolovat, jestli má někdo v kufru motyčku a jídlo na 3 dny... Pokud musíte na chalupu, jeďte... ALE☝️nechoďte mezi místní, dodržujte nařízení vlády a neohrožujte sebe ani ostatní — Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2020

Když se někomu na malé vesnici nebude líbit, že přijel chatař z města, protože se tím může cítit ohrožen a zavolá vám, tak policie pojede kontrolovat, zda dotyčný měl důvod přijet, nebo zda se nechová tak, jak by měl?

B je správně. Není zakázané se pohybovat po České republice, ale jsou stanovené výjimky. A když pojedete na chatu, tak můžete. Toto není zakázáno.

Jde o to, že když tam přijedete, tak zkrátka a dobře budete na té chatě. Budete respektovat nařízení v tom smyslu, že se nebudete nikde shlukovat, že budete pouze chodit na ta nejdůležitější místa a budete se snažit vyvarovat kontaktu s veřejností. Ale na chatu jet můžete.

Když nám sousedé oznámí, že přijel nový chatař, tak my se zeptáme, co dělá tak hrozného. A pokud řeknou, že pouze přijel na chatu, tak v tom případě to není práce po policii. Pokud nám ale lidé oznámí, že někdo chodí bez roušky, nebo se shlukuje skupinka lidí, tak jim pak oznámíme, že nařízení vlády se musí respektovat.

Nejde tedy o to, zda je člověk s rodinou v Praze nebo na chatě, ale aby se ve veřejném prostoru pohyboval pouze tak, jak dovoluje vládní nařízení?

Přesně tak. Odpovídá to tomu, jak je koncipováno i to nařízení vlády. Tam nejde primárně o to připoutat osobu k nějakému konkrétnímu místu, ale zabránit, aby se šířila ta nemoc, takže zamezit shlukování osob.

Pokud dojde k situaci, že člověk nebude nařízení respektovat, jaký mu v tu chvíli hrozí postih?

My v tomto případě nesankcionujeme a postihy nedáváme. Když zjistíme, že je porušeno nařízení ministerstva zdravotnictví, tak to oznamujeme na hygienu. Vím, že v některých případech tam hrozí až pokuta tři miliony. Správní řízení vůbec nevedeme, pouze to oznamujeme. Přestupků, které se na to dají aplikovat, je několik různých druhů.

Policie tedy přijede a maximálně lidi napomene a domluví jim?

Nejsme tu od toho, abychom extra represivně zasahovali. Přijedeme na místo, dotyčné upozorníme, proč mají nosit roušky, proč je to od nich bezohledné ji nenosit. V případě, že se to bude opakovat, tak oznámíme věc jako přestupek správnímu orgánu. V prvé řadě bude prevence a vysvětlování a až následně represe.

Celkově tak lidé nemusí čekat kontroly na silnicích, ale jde spíše o sociální prevenci ze strany občanů?

Přesně tak. Naše reakce na internetu, v médiích jasně ukazují na to, abychom byli zodpovědní všichni. Kontroly samozřejmě provádíme - jenom za včerejšek (čtvrtek) jsme měli přibližně 7500 celkových kontrol. Kontrolujeme hodně, ale neočekávejme to, že budeme stát na každé výpadovce z Prahy a odchytávat chataře, tak to určitě nebude.