‚Vy slibujete, my sloužíme.‘ Stovky policistů a hasičů protestují před ministerstvem vnitra

Příslušníci zaplnili celý prostor před ministerstvem i přilehlou ulici. Přišli s transparenty „Nedopustíme rozklad bezpečnostních sborů“, „Naše stabilita, vaše bezpečnost“ či „Vy slibujete, my sloužíme“.

‚Dlouhodobé podfinancování‘. Bezpečnostní odbory protest neodvolají, upozorňují na enormní byrokracii Číst článek

Lidé na protest dorazili například z Liberce, Brna či Ostravy. Podporu akci vyjádřily nejen odborové svazy hasičů a policistů, ale i vězeňské služby, celníků, městské a obecní policie či sdružení horské služby.

„Průměrný plat policisty se v poměru k průměrné mzdě dostal na nejnižší hodnotu od vzniku České republiky,“ prohlásil Lehký. Vláda podle něj neplní sliby o tom, že zajistí konkurenceschopnost sborů či lepší náborové podmínky.

1:39 ‚Nejsme bezduché stroje.‘ Někteří policisté mluví o protestu otevřeněji, jiní ho podporují jen tiše Číst článek

Předseda UBS poukázal také na podle něj enormní fluktuaci u policistů a nespokojenost se slučováním či rušením policejních oddělení. Situace podle něj ohrožuje nejen práci v bezpečnostních sborech, ale i vnitřní bezpečnost.

Rakušan minulý týden po jednání se zástupci odborů uvedl, že policisté a hasiči dostanou příští rok kromě již slíbených 1500 korun navíc v tarifní složce a tisícikorunový stabilizační příspěvek. Zvýšení platů se týká i dalších bezpečnostních sborů. Odbory to považují za posun, Lehký ale dnes uvedl, že musí jít veškeré finance do tarifů. UBS chce také zakotvit do zákona, že musí být průměrný plat policisty ve výši 150 procent průměrné mzdy.

Ministr vnitra ale považuje plánovaný nárůst o 2500 korun v současné době za maximum možného. Platy se mají zvedat o pět procent i v letech 2026 a 2027, příslušníkům podle Rakušana zůstane po tyto roky také stabilizační příspěvek. Podle protestujících příslušníků to však nevyřeší dlouhodobé podfinancování sborů.