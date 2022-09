Policie ‚vylepila‘ plakáty oslovující svědky válečných zločinů na Ukrajině. Chce stíhat jejich pachatele

Lidé potřebují vidět, že se omezuje i veřejná sféra. Stát by měl jít v úsporách příkladem, myslí si Prokop

Z hlediska výdajů a efektivity by podle sociologa Daniela Prokopa mohlo být lepší stropovat jen standardní spotřebu energií. Zbylé peníze by investoval do cílenější pomoci zranitelným domácnostem.