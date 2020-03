Policie dopadla muže, který kvůli nedostatku roušek vyhrožoval primátorovi Hřibovi

Policie zadržela muže, který kvůli nedostatku roušek vyhrožoval primátorovi Zdeňku Hřibovi za Piráty. Podle zjištění Radiožurnálu mu volal do kanceláře a hrozil, že pokud mu nedá roušku, tak použije zbraň. Za vydírání mu v případě odsouzení hrozí až čtyři roky za mřížemi. Praha 13:09 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pražští policisté přijali oznámení, že někdo po telefonu vyhrožoval primátorovi hlavního města Prahy v souvislosti s opatřeními ohledně nouzového stavu. Případem se začali zabývat policisté 1. policejního obvodu, kteří během krátké doby volajícího identifikovali a zadrželi,“ řekl Radiožurnálu mluvčí pražské policie Jan Daněk.

‚Roušku nabízeli za 32 korun, my ale kupujeme kus za 15.‘ Proč stát zabavil ochranné pomůcky v Lovosicích? Číst článek

Že někdo primátorovi vyhrožoval, potvrdil i mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. „Ve čtvrtek dopoledne jsme policii oznámili, že někdo po telefonu vyhrožoval panu primátorovi kvůli opatřením ohledně nouzového stavu. Policie se případem začala ihned zabývat a volajícího za krátkou dobu identifikovala a zadržela. Na žádost policie však nebudeme sdělovat žádné podrobnosti,“ uvedl.

Podle psychologa Štěpána Vymětala jde o ojedinělý exces - lidé prý na situaci ohledně koronaviru ve většině případů reagují solidárně a pomáhají si, agresivita je podle něj naprosto ojedinělá.

„Je to naprosto ojedinělé, ale může být jedinec, na kterého toho je příliš a takto zkratkovitě na to reaguje. Ale nemyslím si, že by se to opakovalo, lidé jsou v této situaci spíše solidární,“ řekl Vymětal. „Těžko říct, jaké faktory k tomu mohly přispět, někdo na zvýšenou zátěž reaguje agresivitou,“ dodal s tím, že ke konkrétnímu případu nemá dostatek podkladů.

Roušky chybí v celé zemi

Roušky, respirátory a další ochranné pomůcky zatím chybí v celé zemi. Vedení Prahy si na jejich nedostatek stěžovalo už během víkendu. Pražští radní proto v pondělí rozhodli, že hlavní město objedná dalších 233 000 respirátorů za 35 milionů korun.

Velká zásilka respirátorů měla do Prahy dorazit už ve středu, kvůli formálním problémům se ale zasekla v Anglii a dorazí až koncem týdne. Podle Hřiba město kvůli zpoždění dostane na respirátory slevu (za jeden zaplatí místo 12 jen osm eur). Ve čtvrtek ráno pražští zastupitelé schválil nákup dalšího materiálu za 123 milionů korun.

Ve čtvrtek ráno bylo v celém Česku potvrzeno 572 nakažených novým typem koronaviru. V Praze je mezi kraji nejvíc případů, ve středu večer jich hygienici registrovali 181.