Policie zavede dálniční kontroly kvůli pohybu běženců přes Česko. ‚Vlna ale není masivní,‘ řekl Hamáček

ONLINE: Žáci 1. a 2. tříd a speciálních škol se vrátí do lavic 18. listopadu. Roušky budou povinné

Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jako tomu bylo na jaře. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat, řekl ministr školství Robert Plaga.