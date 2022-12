DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá po Nikolasovi Horákovi z okolí Plzně

Chlapec by na sobě měl mít modrou zimní bundu, oranžového kulicha, hnědé šusťákové kalhoty a černé boty. S sebou by měl mít batoh žlutočerné barvy s autíčky.

Ve čtvrtek ve 12 hodin si ho přišla matka vyzvednout ze školy v Plzni, ale Nikolas tam už nebyl. Od té doby není jasné, kde se pohybuje.

Nejde o jeho první útěk. Policie předpokládá, že by stále mohl být v Plzni, ale nevylučuje ani to, že už ze západočeské metropole odjel. „Chlapec by mohl využívat hromadnou městskou dopravu nebo autobusové spoje,“ dodali policisté.

PLZEŇSKÝ KRAJ - Dítě v ohrožení!!! Pátráme po osmiletém Nikolasovi Horákovi z Plzně, který se dnes nevrátil ze školy domů. Informace vedoucí k nalezení chlapce uvítáme na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně. Děkujeme za spolupráci. https://t.co/N8dKHCP1aN pic.twitter.com/5UnqO4UfcC — Policie ČR (@PolicieCZ) December 1, 2022