Policie dopadla tři podezřelé, kteří v Rakousku ukradli lego téměř za deset milionů korun

„Vše začalo letos v polovině dubna v Rakousku, dva muži z našeho sousedního státu se vloupali do firmy, odkud odcizili značné množství stavebnic LEGO a finanční hotovost kolem 1000 eur (zhruba 25.000 korun). Vyšlo to, a tak přibrali ještě ženu a jako trojlístek 23. května násilím vnikli do dalšího obchodu v Rakousku a odcizili 15 palet, opět šlo o stavebnice LEGO, hotovost a dvě elektrokoloběžky,“ uvedl Matzner.

Pachatelé si na lup najímali auta v České republice. Zboží ukryli do kontejnerů v areálu u Trhových Svinů na Českobudějovicku. Podle Matznera byl jeden hledaný v Rakousku a měl i falešné doklady.

Po pachatelích pátrali rakouští, jihočeští policisté a česká cizinecká policie. „Podařilo se natipovat nákladní vozidla a nakonec i areál plný kontejnerů. Zde spadla klec. Čekali na kupce kradeného zboží, ale netušili, že již na všechny čekají kriminalisté. Soudní proces zajistí rakouské justiční orgány,“ dodal Matzner. Pachatelé budou souzeni za krádeže vloupáním, praní špinavých peněz a způsobenou škodu bezmála deset milionů korun.