Řidič autobusu RegioJet ujížděl policii, cestující se báli o život. Poté nadýchal 2,66 promile
Policisté z Postoloprt na Lounsku se zabývají případem řidiče, jenž řídil pod vlivem alkoholu autobus s cestujícími. Oznámení na tísňovou linku přijali v pátek večer, autobus dostihli na dálnici D7 u Panenského Týnce na Lounsku. Případem se zabývá policie.
„Provedená dechová zkouška u řidiče potvrdila přítomnost alkoholu v dechu,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že hodnotu dechové zkoušky policisté neuvedou. Podle svědků hodnota dosáhla 2,66 promile, uvedl server iDNES.
Svědci také podle serveru řekli, že muže prosili, aby zastavil. On je ignoroval a dál jel rychle a nebezpečně. Když se policisté snažili autobus zastavit, muž podle serveru nejprve nereagoval. Podle přítomných svědků po zastavení řidič odmítal s policisty spolupracovat.
„Šlo o řidiče společnosti RegioJet, autobus mířil z Prahy do Jirkova na Chomutovsku. Tohle si řidič nemůže dovolit,“ reagoval majitel firmy Radim Jančura.
Bude prý rád, když třiapadesátiletý muž ponese trestněprávní odpovědnost. Cestující podle jeho slov dostanou jízdné zpět v plné výši. „Věřím, že se to nebude opakovat,“ dodal Jančura.
Podnikatel, že jde o první podobnou událost za 25 let, co provozuje autobusovou dopravu. „Budeme muset daleko víc zvýšit kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek,“ podotkl Jančura. Řidič pro společnost pracuje od ledna.