Dotace pro luxusní hotel v Hluboké. Policie žádá obžalobu pěti lidí, měli poškodit finanční zájmy EU

Policie podle zjištění Radiožurnálu nedávno navrhla obžalovat pět lidí kvůli 140 milionové dotaci na luxusní wellness hotel v Hluboké nad Vltavou.

Viní je z trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu.

Mezi obviněnými je i podnikatel Miroslav Hlavatý.

Jak letos zjistili investigativní reportéři Radiožurnálu při pátrání v pozadí kauzi, Hlavatý před dvěma lety převedl lukrativní majetek do svěřenského fondu. A správcem fondu se stal někdejší šéf dotační úřadu ROP Jihozápad Jiří Trnka.

Právě v jeho éře úřad o dotaci na luxusní hotel spolurozhodoval. Bývalý ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka u soudu

Pětihvězdičkový luxusní hotel sídlí jen pár set metrů od zámku Hluboká. Je součástí Relaxačního a regeneračního centra, na který přispěla Evropská unie. Před deseti lety dotační úřad ROP Jihozápad „přiklepl“ na stavbu relaxačního centra necelých 142 milionů korun.

Detektivové tvrdí, že stavbu provázely nesrovnalosti - například faktury za stavební práce neodpovídaly tomu, co se reálně postavilo.

Škoda 50 milionů

„Vyšetřování bylo ukončeno. Nedávno byl spis předán s návrhem na podání obžaloby státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové,“ potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Škodu policie vyčíslila na 50 milionů. Přesně takovou částku Evropská unie na projekt vyplatila ještě předtím, než kontroloři přišli na nesrovnalosti a proplácení pozastavili.

Radiožurnál se obrátil na manažera hotelu Karla Hájka. „Já se s vámi vůbec nebudu bavit,“ odbyl dotazy.

Detektivové stíhají například podnikatele Vladimíra Hlavatého a Miroslava Skořepu, tedy současné členy představenstva firmy Kardiocentrum Vysočina CZA, která dotaci v roce 2008 získala. Skořepa se k případu dlouhodobě nevyjadřuje.

Advokát Hlavatého Petr Smejkal důvody pro stíhání odmítá. „Klienti popírají, že by se vůbec stalo to, co je jim kladeno za vinu. Policie tvrdí, že měli od počátku podvádět, což není pravda. Předložili jsme důkazy, které to vyvrací,“ říká Hlavatého advokát Petr Smejkal.

Majetek ve svěřenském fondu

Hlavatý zhruba před dvěma lety převedl majetek za minimálně desítky milionů do svěřenského fondu. A tento fond spravuje bývalý šéf dotační úřadu Jiří Trnka. Tedy muž, který stál v čele úřadu v době, kdy bylo o dotaci rozhodováno. Trnka už dříve řekl, že v tom problém nevidí.

„Já nevím, co je shoda náhod. To se musíte ptát druhé strany, proč si vybral mě. Dovedu si představit, že jde o zkušenosti v branži svěřenských fondů, což mnoho lidí nemá, protože je to nový institut od roku 2014. A pokud uvažoval (pan Hlavatý, pozn.red.) tímto směrem, že bude něco realizovat, tak si asi vybral odborníka. Já s tím nemám problém, pro mě je to práce,“ vysvětluje Trnka s tím, že prý jako ředitel neměl na udělování dotací žádný vliv.

Že by Trnka jako šéf ROP Jihozápad nezákonně protlačoval dotaci pro luxusní hotel, se nikdy neprokázalo. Zároveň odmítl, že by z této pozice měl něco on sám.

V roce 2010 Trnka nicméně musel z čela dotačního úřadu odejít, protože ho policie stíhala kvůli zásahům do schvalování a hodnocení výběru jednotlivých žádostí o dotace.

Za to dostal později tříletou podmínku. V další kauze zase čelil obvinění, že umožnil obcházení informačního systému, ve kterém byly hodnoceny jednotlivé projekty. V tomto případě ho ale nakonec soud osvobodil.