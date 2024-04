Policistou či hasičem až do 70 let? Ministerstvo chce udržet zkušené odborníky u bezpečnostních sborů

Policisté nebo hasiči by si nově mohli prodloužit svou službu u sboru. Ministerstvo vnitra navrhuje, že by někteří nemuseli odcházet v 65 letech, jak je to teď, ale uniformy by mohli nosit až do 70 roků. Vyplývá to z návrhu změn ve služebním zákoně.

