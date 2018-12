Policisté prověřují, jak fotbalová asociace za Pelty rozdělovala sto milionů z takzvaných loterií

Kriminalisté prověřují, jakým způsobem Fotbalová asociace ČR rozdělovala přes sto milionů z takzvaných loterií. Šlo o peníze, které měly jít na sportování dětí a mládeže.

Děje se tak po reportáži, kterou letos odvysílal Radiožurnál. Reportéři investigativního oddělení upozornili, že se peníze za rok 2016 porcovaly podle nejasných pravidel.

Rekordní sumu - ve srovnání s podobnými celky - získal například vesnický fotbalový klub Osvětimany, kde působí i hradní kancléř Vratislav Mynář nebo Plzeňský krajský fotbalový svaz, který vede vlivný fotbalový funkcionář Roman Berbr. Praha 6:00 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze 14 krajských fotbalových svazů putovaly nejvyšší sumy do dvou z nich. Jednomu šéfuje vlivný zákulisní hráč Roman Berbr, druhému tehdejší vládce fotbalu Miroslav Pelta (na snímku) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Policie si od Fotbalové asociace ČR v minulých týdnech vyžádala dokumenty, které se týkají rozdělování peněz.

„Mohu potvrdit, že skutečně pod vámi zaslanou spisovou značkou prošetřujeme přijaté oznámení, zatím bez konkrétního resumé,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Celkem vedení fotbalu porcovalo z takzvaných peněz z loterií za rok 2016 přes sto milionů korun. Dodnes ale neozřejmilo, podle jakého klíče. A nechce komentovat ani to, že se o asociaci zajímá policie.

„Bohužel v této věci nejsme oprávněni poskytovat jakékoliv informace,“ reagoval na dotaz mluvčí Michal Jurman.

Policie rozšířila stíhání fotbalové asociace a jejího bývalého předsedy Pelty o korupci Číst článek

‚Já nevím‘

Radiožurnálu se podařilo z utajovaných dokumentů fotbalové asociace zjistit, kam peníze šly.

Celkem na 800 tisíc si třeba přišel malý vesnický fotbalový klub Osvětimany na Uherskohradišťsku, ve kterém je členem výkonného výboru i asistentem trenéra hradní kancléř Vratislav Mynář.

O rozdělování peněz se ovšem Mynář nechtěl bavit, na dotazy nereagoval. Už na jaře ale odmítl, že by hrál roli fakt, že je s klubem spjatý. V obci podniká a má tam i trvalé bydliště.

„Já nevím. To se musíte zeptat toho, kdo to rozděloval. Já se sem chodím poveselit za panem jednatelem a starostou,“ odpověděl na dotaz reportérky Radiožurnálu přímo během fotbalového zápasu v Osvětimanech.

K ostatním klubům na podobné úrovni fotbalová asociace tak štědrá nebyla. Peníze jich dostalo jen několik, přičemž řádově šlo o desítky tisíc korun. Pro celky z šesté nejvyšší fotbalové soutěže v Česku je to hodně peněz.

Fotbalová asociace rozdělila bez jasných pravidel 100 milionů. Z krajů dostaly nejvíc Peltův a Berbrův Číst článek

„Pro nás jsou to minimálně dva roční rozpočty, a to si myslíme, že máme docela slušný rozpočet,“ vypočetl pro Radiožurnál například Josef Jandouš z fotbalového klubu Nedachlebice.

Peltův a Berbrův kraj

Nejmarkantnější rozdíly jsou v částkách, které dostaly jednotlivé krajské fotbalové svazy. Na miliony z loterií dosáhly celkem tři krajské svazy a všechny mají ve vedení, tedy ve výkonném výboru, svého zástupce. A právě výkonný výbor rozhodoval, kam peníze půjdou.

Na nejvíc peněz si - ve srovnání s ostatními kraji - podle dokumentů přišel Plzeňský krajský fotbalový svaz, který vede vlivný zákulisní hráč Roman Berbr. V několika etapách získal celkem kolem šesti milionů korun.

Berbr je zároveň místopředsedou výkonného výboru fotbalové asociace, která o penězích rozhodovala. Na to, že se o takzvané peníze z loterií zajímá policie, nereagoval. Nezvedal telefony ani neodpověděl na SMS.

Kromě Plzně nepřišel zkrátka ani Liberecký krajský svaz, v jehož čele stojí Miroslav Pelta, bývalý šéf českého fotbalu, který ale rezignoval poté, co ho policie obvinila kvůli podvodům s dotacemi pro sport. Liberecký svaz dostal 2,09 milionu korun.

Peníze z loterií Od roku 2014 mohli provozovatelé loterií a kurzových sázek věnovat až 25 procent z takzvané „loterijní daně“ na sport prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV). Za rok 2016 odvedlo celkem 11 loterijních společností 659,4 milionu Kč. Nejvíce peněz z této sumy získávala Fotbalová asociace ČR, a to plných 31 procent (část FAČR použila na vlastní aktivity, část přerozdělila hlavně mezi jednotlivé krajské svazy, kluby, nadace a spolky). Od roku 2017 ČOV o možnost přerozdělovat peníze přišel. Příjmy z loterií plynou přímo do státního rozpočtu a peníze na sport rozděluje ministerstvo školství.

Pelta na dotazy nereagoval. Věc nechtěl vysvětlit ani v minulosti. „Nezlobte se. Já jsem stíhaný a po dohodě s právníky nebudu nic komentovat do doby, než bude věc vyřešena,“ odmítl koncem května dotazy Radiožurnálu.

1,6 milionu korun dostal i Pražský krajský fotbalový svaz, kterému šéfuje Dušan Svoboda. Ten je zároveň členem výkonného výboru fotbalové asociace. To, podle jakých pravidel peníze výkonný výbor rozděloval, komentovat tehdy nechtěl.

Neprůhledný spolek

Ostatní krajské svazy dostaly řádově stovky tisíc. Třeba Jihočeský krajský fotbal dostal 150 tisíc, Moravskoslezský 150 tisíc, Olomoucký 110 tisíc a Pardubický 90 tisíc.

Z utajovaných dokumentů také vyplývá, že sedm milionů získal i neprůhledný Spolek pro podporu mládeže a kolektivních sportů, který přitom nespolupracuje s žádnými kluby a začal fungovat krátce před odklepnutím milionů. Navíc sídlí v tom samém bytě jako firma, ve které figuruje jeden z blízkých Peltových spolupracovníků.

„Dotaci jsme získali do čtyř měsíců po založení spolku, je to náhoda no, ale tak to je,“ zdůvodnil to tehdy šéf spolku David Novotný s tím, že peníze půjdou na projekt „Staň se hvězdou“. Jak ale spolek se sedmi miliony naložil, není jasné, vyúčtovaní musí předložit až v roce 2020.

Peníze z loterií a kurzových sázek rozdělovala fotbalová asociace naposledy za rok 2016. Od roku 2017 plynou příjmy z loterií přímo do státního rozpočtu.