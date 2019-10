Přepisováním pokut si olomoučtí policisté ‚vydělali‘ 6 500 korun. Hrozí jim pět let vězení

Dva olomoučtí policisté vypisovali pokuty do bloků přepisovacím perem, takzvaným rollerem. Poté, co řidiči zaplatili a obdrželi potvrzení, nahradili původní částku nižší. Rozdíl si nechali. Uvedla to mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivana Nguyenová. Inspekce oba muže obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby a zpronevěry. Hrozí jim až pětiletý trest vězení nebo zákaz činnosti.

