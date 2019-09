Účelové stíhání policistů potvrdila analýza. ‚Takto už postupovat nebudeme,‘ říká šéf inspekce Dragoun

Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů v minulosti účelově zahajovali úkony v trestním řízení. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechal vypracovat současný ředitel inspekce Radim Dragoun. Podavatelé účelových oznámení se díky této praxi mohli snadno dostávat k vyšetřovacím spisům. Práci inspekce kvůli tomu už dřív kritizoval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Dragoun v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že výtky byly opodstatněné. Rozhovor Praha 6:32 24. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun | Foto: David Neff / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Před rokem jste při svém nástupu do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) řekl, že necháte prověřit některé problematické případy, kterými se inspekce zabývala v minulosti, a vyšetřovatele, kteří se na nich podíleli. Zmiňoval jste podezření na účelové zahajování úkonů v trestním řízení. Jak vaše prověřování dopadlo?

Mám na to vypracovanou analýzu, která byla prezentována jednotlivým vedoucím. Beru to tak, že takto postupovat už nebudeme.

Reakce Dragounova předchůdce „Nevím o případu, kdy by GIBS účelově zahajovala trestní řízení. Všechny záznamy o zahájení trestního řízení byly předkládány státnímu zastupitelství,“ řekl Radiožurnálu Dragounův předchůdce ve funkci Michal Murín. „Pouze v ojedinělých případech mohlo dojít ke zrušení vydaného záznamu státním zástupcem. Ale nebylo to z důvodu účelového zahájení trestního řízení.“

Analýza praxi účelového zahajování úkonů potvrdila?

V podstatě se ty věci potvrdily. Byly některé úkony, které byly zahajovány v trestním řízení a byly od začátku poměrně dosti účelové. A pak byly také úkony, které se zahajovaly pouze na základě jednostranné výpovědi pachatelů. Z našeho pohledu i z pohledu státního zastupitelství se jednalo skutečně o značně neověřené informace, které v podstatě hned vedly k zahájení úkonů, aniž by byla prověřena jejich větší relevance.

V praxi by to znamenalo, že když jakýkoli člověk podá trestní oznámení na policistu, tak my proti tomu policistovi automaticky zahájíme úkony v trestním řízení. To tak být nemá. Potom by těch účelových oznámení bylo více a více. My jsme od toho, abychom dokázali odlišit, co je, a co není účelové.

Můžete říct konkrétní případy, kdy se něco takového stalo?

Jsou už staršího ražení a já si konkrétní informace ani nepamatuju. Troufnu si ale říct, že lidi, kteří za nimi stáli, už z 99 procent v GIBS nejsou.

Byli potrestáni?

Jejich postupy byly z mého pohledu velmi nestandardní. Ale na druhou stranu je velmi komplikované dokázat těm jednotlivým lidem, proč se takto chovali. Jestli to považovali za nejlepší a jediný možný postup nebo jestli tam byl nějaký soukromý zájem. Nicméně jsou to postupy, které nepreferujeme a které se za mě preferovat nebudou. Pro mě je nejcennější, že už tito lidé u generální inspekce nejsou.

Jak zabráníte tomu, aby se podobné případy neděly v budoucnu?

Náš postup byl takový, že tuto nežádoucí praxi zobecňujeme a na poradách příslušníkům říkáme, že nechceme, aby takto postupovali.

Kauza vyšetřovatele Nevtípila

V rozhovoru jste před rokem zmiňoval také možné úniky informací z GIBS.

Byla taková podezření. A musím říct s určitou úlevou, že nevím o tom, že by za poslední rok došlo k nějakému zásadnímu úniku informací, pokud jde o činnost GIBS anebo pokud jde o únik informací z jiných sborů, kde generální inspekce zasahovala a nahlížela do spisů. To je pro mě velmi cenné. I toto je důsledek výběru nových lidí a personální obměny.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch a policista Pavel Nevtípil (vlevo) v Poslanecké sněmovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Generální inspekce letos v lednu zahájila kvůli kauze Neograph prověřování detektiva Pavla Nevtípila, který měl v minulosti na starosti mimo jiné kauzu Čapí hnízdo premiéra Babiše. Jak prověřování Nevtípila dopadlo?

Tato kauza se řešila ještě před mým příchodem na generální inspekci. Do této doby ale nelze v této věci nic říct a komentovat, protože je řada kauz, které spolu mohou souviset.

Obecně mohu říct, že dokud budu v generální inspekci, tak inspekce nebude nikdy konat na zakázku, nikdy se nebude zaměřovat na nikoho jenom proto, že dělá nějakou závažnou politickou kauzu. Na druhou stranu, pokud nějaký člověk takovou kauzu dělá, tak samozřejmě nemá imunitu, že by se ho nikdo nesměl dotknout. Ale teď mluvím skutečně obecně, vůbec necílím na žádné jméno.

Nevtípila jste prověřovali také kvůli únikům z kauzy Čapí hnízdo na twitterovém účtu Julius Šuman…

Skutečně to nemohu nijak komentovat. Ani vám teď nemohu říct žádnou časovou prognózu.

Už jste zmiňoval personální obměnu, kterou prochází GIBS. Od vašeho nástupu opustilo inspekci skoro padesát lidí. Neprochází inspekce personální krizí?

Nám se ten odliv a příliv podařilo příznivě otočit. Zejména letos je příchod lidí výrazně větší než odliv. Takže jsem v tomto optimista. Na všechny volné tabulky jsou vybráni příslušníci a je jen otázkou času, kdy budou uvolněni z pozic, kde jsou dnes. Pokud to všechno půjde dobře, tak do konce roku by měla být obsazenost 99 procent. Z těch 280 budou neobsazené jedna nebo dvě tabulky.

Z 48 příslušníků, kteří od mého nástupu opustili inspekci, odešli čtyři zpět k policii a všichni ostatní šli do civilu. Na druhou stranu z civilu bylo přijato devět nových příslušníků, další přišli z jiných policejních útvarů (celkem GIBS přijala od loňského září 49 detektivů a vyšetřovatelů – pozn. red.). Podařilo se mi získat i bývalé příslušníky generální inspekce, kteří se vrátili z civilu, a bývalé příslušníky jiných bezpečnostních sborů.

Personální čistka

Jaké byly důvody té masivní vlny odchodů z GIBS?

Ty důvody jsou různé. Někteří lidé byli demotivováni, nesouhlasili s tehdejšími kroky vedení, někteří nesouhlasí s mými kroky. U některých jsem dokonce rád, že odešli. Byli tací, kterým jsem řekl, že takhle si já práci nepředstavuju. Obměna je výrazná. Nechci dehonestovat ty, kteří odešli. Ale myslím si, že se nám v drtivé většině daří nacházet lepší lidi. A když přijímáme nové lidi, tak procházejí hloubkovou kontrolou. Skutečně doufám, že k nám nebudou přicházet takoví lidé, kteří museli odejít.

Lidí, u kterých mě odchod mrzel, jsem se na důvody vyptával: u některých to byla únava – jsou to lidé, kteří slouží 25 nebo 30 let. Na začátku roku v tom hrála roli i obava z novely zákona o služebním poměru příslušníků, kdy hrozilo výrazné omezení výsluh. Čtyři lidé mi řekli, že odcházejí, protože nechtějí čekat, jak to dopadne.

Při reorganizaci jste ve výběrových řízení vyměnil pět z třinácti krajských vedoucích. Projevilo se to na práci těch oddělení?

Všude došlo k výraznému zlepšení. Jestli někde cítím skutečně markantní rozdíl v kvalitě, tak je to právě u těch vedoucích.

Vnímáte rozdíly v kvalitě práce jednotlivých pracovišť?

Myslím, že se to postupně srovnává. Je to ale i o druhu kriminality. Máte kraje, kde značnou část činí trestná činnost ve věznicích. Pak máme Prahu a střední Čechy, kde asi vždy bude závažnost trestných činů obecně větší. Protože zde sídlí centrum celorepublikových útvarů, Policejní prezidium… Takže trestná činnost tady bude asi vždy závažnější než ve venkovských regionech.

Na krajských odděleních se také sloučila problematika vyšetřování a prověřování. Kritici tehdy namítali, že bude postup GIBS v jednotlivých krajích nejednotný. Nepotvrdily se tyto obavy?

Stále existuje jednoticí prvek – ten je ale metodický, ne řídicí. My kauzy hlídáme, dozorujeme. A pokud je v nich nějaký exces, tak na to upozorňujeme ostatní vedoucí. Na druhou stranu, pokud je dozorový státní zástupce v jednom kraji přesvědčen o něčem, a v druhém ne, tak s tím nic neuděláme, ani kdybychom se stavěli na hlavu. Jsme vázáni jejich právním názorem. Když míváme jednání se státními zástupci, tak někdy poukazujeme na určité nejednotnosti v jejich postupu. A snažíme se přijmout určitou zobecňující praxi.

Jak tedy rozšíření kompetencí krajských vedoucích hodnotíte?

Já to hodnotím výrazně pozitivně. I zpětná vazba je pozitivní. Zlepšila se i motivace v rámci útvarů. Když jsem tam loni přišel, tak se ti lidé báli mluvit. Dnes daleko více komunikují a nemají už takový problém, aby upozornili i na nedostatky. Byl jsem zvyklý na akademickou debatu – že jen nevelíme, ale že diskutujeme. Chci znát jejich názory, chci znát pro a proti. Protože samozřejmě neznám všechny konsekvence z praxe. Na generální inspekci jsem nebyl nikdy inspektorem. Tato část reorganizace se tedy u vedoucích setkala s jednoznačně kladným hodnocením. I nejvyšší státní zastupitelství komunikaci s novým vedením GIBS kvituje.

Mluvili jsme teď o věcech, které považujete za své úspěchy v čele GIBS. Co se vám za ten rok naopak nepovedlo?

Do současné doby se nám úplně nepodařilo naplnit oddělení pro nejzávažnější trestnou činnost. Oslovili jsme příslušníky, kteří sice jsou ochotni k nám jít, ale dodělávají ještě závažné kauzy na útvarech, odkud přicházejí. Doba od chvíle, kdy jsme je oslovili, do nástupu může být třeba devět měsíců. Ale myslím si, že i toto oddělení bude do konce roku naplněné.

Další věc, která se nám zatím nepovedla – ale i tam si troufnu říct, že jsou objektivní důvody – je získání prostor pro naše pražské a středočeské oddělení. To funguje v provizorním nájmu, což je do jisté míry určité bezpečnostní riziko. Toto je, pokud jde o věci majetkové a logistické, náš úkol do následujícího roku. Budeme lovit v řadách státních organizací a jejich nevyužitých nemovitostí. Stavba nebo kupování nové budovy by byla až poslední varianta.

Jaké má oddělení pro nejzávažnější trestnou činnost v současnosti výsledky?

V takto krátké době je komplikované mluvit o výsledcích. Myslím, že to oddělení je v prostředí, kde má být, a zabývá se kauzami, kterými se zabývat má. Oddělení má odhalovat například propojení útvarů se zločineckými strukturami. U vysokých funkcionářů by mohl být teoreticky problém, kdyby je vyšetřovalo oddělení inspekce přímo v teritoriu. A i s ohledem na další spolupráci by nebylo asi úplně korektní, aby teritoriální oddělení působilo vůči příslušníkům, s kterými má dennodenní spolupráci. Chci, aby toto oddělení mělo možnost skutečně dlouhodobě rozpracovávat závažnou trestnou činnost. Věřím, že jednou za toto oddělení budou mluvit reálné výsledky.

Letos jste chtěl posoudit využití technických pracovišť GIBS a rozhodnout o tom, jestli některá z nich nezrušíte. K čemu jste dospěl?

Zjistil jsem poněkud překvapivě, že tato naše oddělení nebyla stoprocentně využívána. Buď to bylo z neznalosti, neochoty, nebo nechuti našich výkonných oddělení, která se zabývají trestním řízením. Provedli jsme proto celkem masivní osvětovou kampaň, kdy příslušníci specializovaných oddělení demonstrovali ostatním všechny naše technické možnosti a i nějaké případy, které díky těmto prostředkům dopadly velmi dobře. Vytíženost specializovaných oddělení se pak zvedla o třicet až čtyřicet procent.

V řadě případů potřebujeme reagovat na trestnou činnost obratem, takže nám přijde taktické, abychom si ta oddělení ponechali. Nevím, jestli bych historicky zřizoval všechna tato oddělení, některá stojí dost peněz. Ale tím, že se nám daří změnit trend, že se zabýváme více a více závažnou trestnou činností, tak ta oddělení konečně začínají plnit to, co mají. Někde už se dokonce dostáváme na jejich kapacitní limity.

Nic se tedy rušit nebude…

V této chvíli o tom neuvažuji. Když dělám reorganizaci, tak musím být přesvědčen o tom, že bude změna výrazně k lepšímu. V podstatě jsem s činností těchto oddělení v globálu spokojený a nechystám žádné radikální změny.

Státní zástupce v červnu rozhodl, že policisté prověřující údajný únos syna premiéra Babiše nespáchali trestný čin. Případem se předtím zabývala i generální inspekce. K čemu jste dospěli vy?

Naše závěrečná zpráva říká, že policisté pochybili, nicméně to pochybení bylo formálního rázu. Mohli být pečlivější, pokud jde o dokumentaci toho, co prováděli. Nicméně my jsme v tom neviděli žádný zlý úmysl, snahu vyjít někomu vstříc nebo zametat něco pod koberec. S tímto naším stanoviskem se ztotožnil i dozorový státní zástupce. Byl to on, kdo nakonec udělal finální rozhodnutí a věc postoupil ke kázeňskému projednání nadřízenému obou těch prověřovaných policistů.

Generální inspekce spadá pod Úřad vlády. Před půl rokem jste říkal, že s premiérem Babišem (ANO) komunikujete minimálně. To platí?

Naše setkání jsou velmi krátká, neperiodická. Za celý rok jsem se s panem premiérem setkal možná šestkrát. Nejdelší setkání trvalo tak půl hodiny. Mluvíme spolu o organizačních věcech. V rámci reorganizace GIBS měl několik trefných dotazů manažerského stylu… Nikdy jsme se ale nebavili o žádné konkrétní trestní kauze. On se nikdy neptal a já jsem o tom nehovořil.

V České televizi aktuálně běží kriminálka Sever, která se odehrává na Ústecku, tedy v kraji, ze kterého pocházíte a kde jste působil jako státní zástupce. Série je inspirována skutečnými případy a mimo jiné ilustruje propojení místních podnikatelských bossů s vedením policie. Odpovídá to vaší zkušenosti?

Obecně nejen v tomto regionu se takovéto informace objevují a je na nás, abychom je prověřili, jestli jsou objektivní. Ale dokud není nikdo trestně stíhán, tak je to jen operativní poznatek. Já osobně jsem velmi opatrný, s kým se stýkám. Je řada lidí, kteří se živí tím, že chodí a prezentují se tím, že „někoho umí“. Například někteří se prezentují tím, že díky nim jsem ředitelem GIBS, že mě dovedou ovlivnit, když bude potřeba. Živí se tím, že vytváří určitou korupční mytologii. Zprostředkovávají různé pofidérní informace a za to kasírují peníze nebo postavení. To se děje i v pražském prostředí. Takže člověk skutečně musí být velmi opatrný na to, s kým se stýká a co komu říká.