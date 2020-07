Za čtrnáct střel v těle 150 tisíc. Na vyšší odškodné Hanuša nárok nemá, rozhodl Nejvyšší soud

Fehim Hanuša, kterého v roce 1995 postřelili při zásahu policisté, nezíská vyšší odškodnění. Nejvyšší soud odmítl dovolání proti verdiktu, který Hanušovi přiznal jako bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění 150 000 korun. Hanuša žádal přes 80 milionů korun. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, které padlo nedávno bez veřejného jednání, je dostupné v jeho databázi. Praha 17:27 28. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbraň (ilustrační foto) | Foto: un-perfekt | Zdroj: Pixabay

V dovolání kritizoval Hanuša zejména skutečnost, že výpočet odškodnění vycházel z vyhlášky z roku 1965. Podle Nejvyššího soudu ale nelze případ posuzovat podle novějších předpisů, které v době policejního zásahu nebyly v platnosti.

„Nejvyšší soud nevyhověl požadavku žalobce, aby uvedenou otázku vyřešil jinak, neboť neshledal žádný důvod se od své dosavadní judikatury odchýlit,“ stojí v usnesení.

Hanušu policisté postřelili v Chlustině na Berounsku v prosinci 1995. Podezřívali jej z brutálního znásilnění mladé ženy, státní zástupce ale obvinění později stáhl.

Když policejní zásahová jednotka vnikla na Hanušův pozemek, muž si údajně myslel, že jde o přepadení, proto prý vytáhl legálně drženou pistoli, aby bránil sebe i rodinu. V následné přestřelce skončilo v jeho těle 14 střel.

V roce 1998 se Hanuša se svým synem Fatmirem dostali u Letkova na Plzeňsku do další přestřelky s policisty. Hlídka je pronásledovala kvůli podezření z obchodu se zbraněmi. Jednoho policistu zastřelili, dalšího zranili. Za to jim soud v roce 2000 vyměřil 25 a 14 let vězení. Hanuša několikrát neúspěšně žádal o obnovu procesu.