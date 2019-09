Jak vypadala evakuace kvůli nevybuchlé pumě v Liberci? ‚Někdy to bylo vyhrocenější,‘ říkají hasiči

Liberec má za sebou zřejmě největší evakuaci v poválečné době. A to kvůli nevybuchlé letecké pumě, kterou ve středu odpoledne našli dělníci ve výkopu na Doubské ulici nedaleko rychlostní komunikace. U ní je například největší liberecké sídliště Rochlice, sportoviště, supermarket. Jak největší evakuace poválečné době probíhala z hlediska lidí, kteří museli odejít, i z pohledu hasičů, zjišťoval Český rozhlas Liberec. Liberec 14:50 26. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté kvůli nálezu nevybuchlé letecké pumy evakuují tisíce lidí z přilehlého okolí | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Vyhlásili nám poplach, vyšoupli nás z práce a čekali jsme na nějaké rozhodnutí,“ vylíčila paní Žofie, jak probíhala evakuace ze supermarketu.

Paní Otýlii zase vyhnali od televize hasiči. „Bouchali po baráku,“ řekla. Jeden z mladíků v domě si v rychlosti nestihl vzít ani boty a musel dojít do centra Liberce v ponožkách. Hasiče ale poslechl na slovo. „Je to lepší pro bezpečnost všech lidí,“ myslí si.

Hasiči a policisté se podle krajského ředitele hasičského záchranného sboru Luďka Prudila během vyklízení budov potýkali s řadou problémů. „Museli jsme my nebo policie vyzývat řadu občanů k tomu, aby splnili povinnost, kterou stanoví zákon a na výzvu opustit ty prostory. To znamená, že to bylo v některých situacích trochu vyhrocenější, ale nakonec se všechny tyto záležitosti podařilo vyřešit,“ přiblížil.

Občerstvení ve škole

Někteří lidé nechápali, co se děje. Bez vysvětlení šli do evakuačního centra ve škole v Dobiášově ulici a nevěděli proč.

„Jezdili tady policajti, ale nic nám neřekli. Potom šel zeť ven natankovat auto a přišel s tím, že je evakuace a nikdo to nevěděl. To se takhle nedělá,“ vypráví jedna z obyvatelek Liberce.

Evakuované nakonec uklidil čaj a občerstvení. „V tuhle chvíli si mohou hlavně sednout v hale, tedy relativně v teple. Kdyby to trvalo déle, pokusíme se jim zajistit alespoň minimální komfort žíněnkami a duchnami,“ sliboval ředitel školy Ivo Svatoš.

Sotva skončila před půlnocí evakuace a kontrola prostoru 750 metrů od nalezené pumy, pyrotechnici se vrhli do práce. Po pár desítkách minut nahlásili, že všechno skončilo. „Ten zásah byl zhruba těsně po půlnoci. Během deseti minut byla rozesláno informace na ty evakuační centra, že se lidé mohou začít vracet,“ hlásil z krizového štábu primátor Jaroslav Zámečník (Starostové).