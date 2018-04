Policie prověřuje provize ze stamilionového obchodu s pozemky z okolí Rittiga. Ve hře je i poradce Krnáčové

Prodej téměř šesti hektarů lukrativních stavebních pozemků v pražských Hodkovičkách, kvůli kterému je obviněn David Michal, dvorní právník lobbisty Ivo Rittiga, provázel dle policie v minulých letech daňový únik, ale možná i vyplácení podezřelých provizí. Ty měly údajně dostat lidé napojení na vlivné pražské úřady nebo zákulisí politiky a byznysu v Praze. Část peněz z prodeje měla podle zjištění Radiožurnálu skončit i u firem kolem Rittiga. Exkluzivně Praha 6:00 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozemek v pražských Hodkovičkách, kvůli kterému je obviněný právník David Michal. | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

Zjištění vyplývají z obvinění právníka Michala, s jehož obsahem se měl Radiožurnál možnost seznámit. Kriminalisté totiž do dokumentu o zahájení stíhání za daňový únik ve výši 38 milionů korun při prodeji pozemků přepsali i část odposlechů z advokátní kanceláře MSB Legal, kterou Michal spoluvlastní. V nich zachytili právě i jeho slova o placení provizí v souvislosti s pozemky.

Policie prověřuje provize ze stamilionového obchodu s pozemky z okolí Rittiga. Více si poslechněte v reportáži Jany Klímové a Jakuba Troníčka.

Žalobce pražského vrchního státního zastupitelství Adam Borgula, který má případ údajného daňového úniku na starosti, nechtěl informace Radiožurnálu blíže komentovat, z jeho vyjádření ale vyplývá, že policie další okolnosti kauzy včetně možného vyplácení provizí dál prověřuje.

„S ohledem na fázi trestního řízení lze uvést pouze tolik, že se policejní orgán zabývá všemi zjištěnými podezřeními,“ řekl k tomu bez dalších podrobností Borgula.

Michal vinu odmítá

Odposlechy Michala jsou v obvinění uvedeny hlavně proto, že policie je považuje za důkaz, že právě tento advokát celý lukrativní obchod s pozemky určenými dlouhodobě pro bytovou výstavbu přes další firmy řídil. Obchod se měl odehrát tak, že pozemky koupila od původního restituenta na konci roku 2012 za 44 milionů korun společnost Randwick Trade. Ta měla jako majitele firmu z Kypru a její akcie o dva a půl roku později koupila za více než 200 milionů firma ze skupiny developera FINEP.

Výnos z obchodu měl podle policie skončit u další kyperské společnosti Certonia Trading. Za oběma kyperskými firmami měl stát formálně coby vlastník Michalův dlouholetý spolupracovník Ferdinand Überall. Podle policie měla být z obchodu, i když v něm figurovaly firmy z Kypru, zaplacená v Česku daň z příjmů 38 milionů korun. Jenže nebyla, a za to tedy stíhá jak Michala, tak i Überalla.

Michal ale jakékoliv provinění odmítá, podle něj totiž kyperská společnost povinnost v Česku daně platit neměla.

„Máme na to i expertní stanovisko daňových poradců z České republiky i z Kypru. Natož abych já měl nějaký mandát podávat za tyto společnosti daňové přiznání,“ napsal Michal Radiožurnálu v SMS. Überall už dříve na otázky k obvinění nereagoval.

Prodej téměř šesti hektarů lukrativních stavebních pozemků v pražských Hodkovičkách, kvůli kterému je obviněn David Michal, dvorní právník lobbisty Ivo Rittiga, provázel podle policie v minulých letech nejen daňový únik, ale možná i vyplácení podezřelých provizí. | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

'Trojku do Rittig and Partners'

Policie přes odposlechy, které měla od poloviny roku 2015 v kancelářích MSB Legal tajně instalované téměř rok, však také zmapovala, že část peněz za pozemky se posílala dál. Údajně třeba do lobbistovy firmy Rittig and Partners.

„Z čistýho výnosu maximum zaplatí trojku do Rittig and Partners, aby zaplatil starý dluhy,“ přepsala slova Michala do obvinění policie.

Později Michal zjišťuje u účetní, označené policií jen jako žena, na co šlo z Certonie do stejné firmy dalších pět milionů: „Žena mu sdělila, že dva miliony dostal cash a pak se zaplatily dvě splátky letadla a nájem do Monaka, zbytek se rozpustil.“

Rittig, který má trvalé bydliště právě v Monaku, nechtěl případ komentovat. Důvodem podle něj je, že obsah Michalova obvinění nezná. Na otázky Radiožurnálu týkající se jeho vztahu ke společnosti Certonia, k celému obchodu nebo k vypláceným částkám tak neodpověděl.

Firma Certonia nicméně byla s Rittigem dříve spojena. Jak říká Milan Eibl z Transparency International, minimálně v roce 2007 ji lobbista přímo vlastnil. „Dále je propojují některé smlouvy o úvěru, popřípadě existovaly společnosti, které ve své majetkové struktuře měly jak Certonii, tak Ivo Rittiga,“ vysvětluje Eibl.

Provize dejte do nákladů

Peníze podle dokumentu měly téct i k dalším lidem. Když totiž advokát dle odposlechu v obvinění vypočítává náklady celé transakce, mimo jiné svým kolegům říká, že do nich mají zahrnout i na začátku zmíněné provize. Není ale jasné za co, a tedy ani zda byly legální.

„Pak dáte nějaké provize a takto si představuju strukturu, aby bylo vidět, že je to zatíženo nějakou investicí a vyplácení provize lidem,“ zaznamenala policie slova Michala.

Advokát měl přitom zmínit několik jmen, mezi nimi třeba Holub, Dvořák, Kvasnička nebo Jindra. Prvním z nich má být Miroslav Holub, který prostřednictvím své firmy Migis podle policejního dokumentu skutečně v roce 2015 dostal od MSB Legal z peněz Certonie 4,2 milionu korun. Holub podniká v oblasti poradenství týkající se pozemků či developmentu. V roce 2016 se stal poradcem primátorky Prahy Adriany Krnáčové a v roce 2015 se také ucházel o místo šéfa Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Za co peníze dostal, nechtěl komentovat. „Jsou to obchodní věci, které podléhají určitým pravidlům,“ řekl Radiožurnálu s tím, že jde navíc o záležitost starou několik let. Původně odsouhlasené osobní setkání nakonec zrušil a na zaslané otázky pouze odpověděl, že nebude komentovat úniky informací, navíc ve věci, jíž se zabývá policie.

Šest hektarů lukrativních stavebních pozemků v pražských Hodkovičkách | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

Poradce Krnáčové

Poradcem pražské primátorky za hnutí ANO Adriany Krnáčové byl Holub od března do října 2016. Krnáčová ho podle svých slov zvolila jako odborníka na projektové řízení. Ukončení spolupráce po zhruba půl roce pak odůvodnila tím, že se Holub měl podílet na některých komerčních projektech a mohl by se tak dostat do střetu zájmů.

O jeho údajném angažmá v prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách prý Krnáčová nevěděla. „Samozřejmě jsem žádné informace neměla. Kdybych to věděla, nikdy bych s nim nespolupracovala. Na jeho minulost jsem se však ptala a nic takového mi neoznámil,“ konstatovala Krnáčová.

Kromě Holuba měl Michal v souvislosti s vyplácením provizí podle všeho zmínit také někdejšího náměstka pozemkového fondu a poté pozemkového úřadu Zdeňka Kvasničku. Pozemkový fond přitom na základě rozhodnutí soudu pozemky v Hodkovičkách vydal v rámci restitučních nároků po tzv. Bečvářově velkostatku. Jako náhradu za původní pozemky v pražských Strašnicích je na konci roku 2012 získal restituent Zdeněk Činčera, který je obratem je prodal za zmíněných 44 milionů společnosti Randwick Trade.

Sám Kvasnička v této souvislosti odmítl, že by jakoukoliv provizi přijal. A upozornil také, že o vydání pozemků rozhodl pravomocně soud. „O žádné provizi nevím. A moje role nebyla vůbec žádná, protože vydání těch pozemků bylo odsouhlaseno soudem,“ řekl Kvasnička, který v současné době působí v managementu pražské Thomayerovy nemocnice.

Zlatá žíla

Právě o Kvasničkovi každopádně mluvil v roce 2012 podle dříve zveřejněných přepisů odposlechů z tzv. kauzy Nagyová Michal s Rittigem a ze zachyceného rozhovoru přitom vyplývá, že kontroverzní lobbista měl považovat pozemkový fond za „zlatou žílu“. A bez zajímavosti není ani další detail – třetím účastníkem tohoto zachyceného hovoru v pokoji pražského hotelu Ventana měl být také někdejší poradce ministra zemědělství za ODS Petr Bendla Tomáš Jindra.

Ten je spolu s Michalem a Rittigem obžalován v rámci rozsáhlé kauzy Nagyová, a to v části, kdy údajně neoprávněně získali informace ze zprávy tajné služby BIS. A je také zřejmě dalším člověkem, který měl podle policií zachycených hovorů advokáta Michala inkasovat provize z prodeje pozemků v Hodkovičkách. I Jindra to ale odmítá. „Ke zmíněné transakci nemám nižádný vztah,“ napsal Radiožurnálu v SMS zprávě.

Další zmíněné jméno zřejmě patří bývalému šéfovi pražského Dopravního podniku Martinu Dvořákovi. I ten čelí spolu s Rittigem a Michalem obžalobě, v tomto případě za údajně předražené dodávky jízdenek pro veřejného dopravce v metropoli.

Také on ale jakékoliv platby od MSB Legal v souvislosti s prodejem pozemků v Hodkovičkách podobně jako Kvasnička striktně odmítl. „Já o tom obchodě ani o těch pozemcích nic nevím. Tu rodinu neznám, s panem Michalem jsem o tom ani nemluvil a ani nevím, jak bych takový obchod mohl zprostředkovávat. Vylučuju, že bych mohl dostat nějakou provizi,“ reagoval Dvořák.

Výplaty peněz zmíněným lidem ostatně odmítl také sám Michal. „Toto stíhání je klasická ukázka toho, že jen odposlouchávat lidi je velmi mizerná metoda policejní práce. Že někdo o něčem mluví, totiž automaticky neznamená, že se to také stane,“ uvedl advokát.

Minimálně v případě Holuba má ale policie podle obvinění zadokumentované, že peníze na účet jeho firmy odešly, a to 29. července 2015. Už zmíněná částka 4,2 milionu korun podle detektivů také přesně odpovídá výpočtu provize, který Michal předtím předestřel v odposlechnutých rozhovorech ve své kanceláři. Mimochodem – odpovídá zhruba dvěma procentům z celkového zisku z prodeje lukrativních parcel.

Ivo Rittig | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Ozvěny Bečvářova velkostatku

Prověřování možných provizí vlivným lidem z pražského politicko-byznysového zákulisí podle informací Radiožurnálu vede policie v rámci komplexního šetření okolností provázející restituční nároky kolem tzv. Bečvářova velkostatku. V této souvislosti detektivové v roce 2015 zablokovali Činčerovi další vysouzené pozemky v Praze s miliardovou hodnotou.

Podle policie je měl totiž dostat nezákonně. Obžalobě kvůli tomu čelí tři někdejší úředníci dnes už neexistujícího pozemkového úřadu, který v inkriminované době – tedy kolem roku 2012 – spadal pod ministerstvo zemědělství vedené Bendlem.

Parcely pak na základě rozhodnutí soudu vydával pozemkový fond. Dnes jsou tyto instituce sloučeny pod Státní pozemkový úřad a ten některé z již vydaných rozhodnutí o vydání pozemků po tzv. Bečvářově velkostatku v poslední době ruší.

Další majitel

„Soudně se podařilo prokázat, že nároky oprávněných osob v této kauze jsou zčásti neoprávněné a v této neoprávněné části Státní pozemkový úřad již dalším požadavkům údajných oprávněných osob nevyhověl,“ řekla k tomu mluvčí úřadu Monika Machtová. Zdůraznila ale, že pozemků v Hodkovičkách se toto rozhodnutí netýká.

„Pozemky v katastrálním území Hodkovičky nabyly oprávněné osoby rozhodnutím soudu, nikoliv rozhodnutím Státního pozemkového úřadu. Vzhledem k tomu, že v kauze tzv. Bečvářova velkostatku šlo o restituční nároky z důvodu dědění po dvou různých osobách, bylo a je možné, že část nároku po jednom z původních vlastníků je oprávněná,“ poznamenala Machtová. Nevyloučila ale, že se úřad ještě v budoucnu nepokusí získat zpátky i tyto parcely.

Pozemky v Hodkovičkách mají od konce loňského roku dalšího majitele. Developer je prodal firmě Skanska. Ta za ně podle smluv založených v katastru nemovitostí vyplatila téměř 581 milionů korun.