Policie pátrá po duševně nemocném muži z Teplicka. Pro své okolí může být nebezpečný

Ministerstvo: Vlk je chráněn unijní legislativou. Umožnění lovu tedy není jen o změně zákona

Přeřadit vlka do nižšího stupně ochrany není jednoduše možné, muselo by se to vyjednat na evropské úrovni. Sdělili to ve středu zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí.