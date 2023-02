Policie v kauze úložišť jaderného odpadu obvinila další dvě firmy a člověka. Měli manipulovat zakázku

České školství je mišmaš. Nikdo neví, kdo má školy reálně řídit, kritizuje podnikatel v oboru

„Někteří politici ještě v roce 2023 vykládají, kolik musíme vyprodukovat lakýrníků, svářečů a pracovníků pro CNC stroje. To je neuvěřitelné a nikde jinde jsem to neslyšel. Je to nesmysl,“ číká Kania.