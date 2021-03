Kontroly karantén? ‚Není garance, k čemu bude policie data od hygieny používat,‘ říká právní expert

V těchto dnech měly začít policejní kontroly zaměřené na dodržování povinných covidových karantén a izolací. Něco podobného mělo podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) fungovat už vloni, tehdy ale vznikl problém s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Podařilo se ho už vyřešit? Podle Hamáčka prý ano. Serverem iROZHLAS.cz oslovený právní expert ale namítá, že tu stále chybí garance, že osobní data nebudou zneužívána dále. Praha 12:18 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie ČR (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud vím, je to věc, která probíhala primárně mezi ministerstvem zdravotnictví a Policejním prezidiem,“ vysvětlil Hamáček Radiožurnálu problém z jara roku 2020. „Šlo o to, že je potřeba předávání údajů ze strany hygieny policii řádně zdůvodnit. Na jaře se zdůvodnění úřadu nelíbilo a teď to podle mých informací bylo napraveno.“

Jenže skutečnost tak jednoduchá není, policie zatím opětovnou zelenou k získávání údajů o lidech v karanténě či izolaci nedostala. A nezná také způsob, jak bude lidi, kteří mají být doma, kontrolovat.

Za sérii pochybení při nakládání s osobními údaji a předávání informací policii v průběhu epidemie totiž získalo ministerstvo zdravotnictví na začátku měsíce anticenu Velký bratr.

„To byla jedna z věcí, že poslední rok hygieny z nařízení ministerstva zdravotnictví předávaly data policii, ta ale s nimi vlastně nepracovala, nebyla ani schopna pořádně vysvětlit, co je účelem toho předávání. Tvrdila, že s daty pracuje, když se dělá zásah u někoho v karanténě. Nedávalo to smysl,“ sdělil pro server iROZHLAS.cz Jan Vobořil, právní expert na ochranu osobních údajů a soukromí z neziskové organizace Iuridicum Remedium, která anticeny uděluje.

2/2 Jak bude zajištěna ochrana policistů při kontaktu s Covid pozitivními osobami a jaká bude metodika provádění kontrol. Stále také čekáme na sdělení ÚOOÚ, který předávání údajů Policii ČR v současnosti prošetřuje. — Policie ČR (@PolicieCZ) March 23, 2021

Podle Vobořila je způsob, jakým ministerstvo vnitra jednalo s Úřadem pro ochranu osobních údajů, v tuhle chvíli předmětem probíhajícího šetření. To na twitteru potvrdila i Policie ČR.

„Stále čekáme na sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů, který předávání údajů Policii ČR v současnosti prošetřuje,“ uvedli policisté s tím, že zatím také čekají na vyjádření ministerstva zdravotnictví ohledně toho, jak budou kontroly prováděny a jak při nich bude zajištěna ochrana strážníků při kontaktu s nakaženými osobami.

Vobořil tvrdí, že tu pro předávání dat chybí právní základ — a spolu s tím garance toho, k čemu se budou používat.

„V zákoně o veřejném zdraví je samozřejmě možnost součinnosti (hygienických stanic) s policií, ale to by se mělo týkat konkrétních případů. Že by hygienici iniciovali kontrolu konkrétní osoby a zapojili do toho policii. Ne že jim prostě pošlou desítky tisíc jmen, včetně adres, lidí v karanténě a policie si s tím pak bude nějakým způsobem nakládat,“ namítá advokát.

„S těmi předanými daty se dá pracovat velmi kreativním způsobem. Policie obecně totiž data, která získá při své činnosti, může využívat i pro jiné účely. Žádný zákonný limit tu není.“

Vobořil upozorňuje, že policie s daty od hygieny získá také informace o místě, kde se člověk bude během karantény či izolace nacházet, což nemusí být nutně jeho trvalé místo pobytu. Může tak na sebe prozradit vazby na místa a osoby, které nejdou zjistit z jiných registrů.

Právník zároveň zdůrazňuje, že právě obava z toho, kde skončí jejich osobní data, může vést k tomu, že lidé své kontakty hlásit nebudou. „Opět dojde k poklesu důvěry v hygienu. Vůbec bych se nedivil, kdyby to současný problém pouze prohloubilo,“ uzavírá.

Délka karantény a izolace se prodloužila z deseti dnů na dva týdny koncem února. Vláda o tom rozhodla kvůli šíření mutací koronaviru, které jsou nakažlivější. V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými, v izolaci pak ti, u nichž se nákaza potvrdila.