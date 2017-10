Policie kvůli Čapímu hnízdu obvinila Babiše s Faltýnkem. Politici chystají stížnost

„Převzal jsem usnesení o zahájení trestního stíhání v pseudokauze Čapí hnízdo. Proti tomuto rozhodnutí jsem ihned podal opravný prostředek,“ napsal Babiš ČTK.

Babiš dotační podvod organizoval, řídil a koordinoval. Faltýnek pomáhal, píše policie Číst článek

„Říkal mi, že si to dnes (v pondělí) vyzvedl na poště," potvrdil informaci serveru iROZHLAS.cz Faltýnkův advokát Josef Bartončík. Proti obvinění plánují podat stížnost. „Nejdřív si to ale musím v klidu přečíst, promyslet a probrat s klientem,“ dodal.

Městské státní zastupitelství v Praze nechce případ komentovat. „My k tomu nic říkat nebudeme, dokud se nám nevrátí doručenky,“ reagovala mluvčí Štěpánka Zenklová na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

V souvislosti s případem farmy Čapí hnízdo obdrželo státní zastupitelství na konci září usnesení o zahájení trestního stíhání, ale neupřesnilo, koho se týká. V případu vydala Babiše a místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka sněmovna v září k trestnímu stíhání.

Fotogalerie (8)







Podezření z dotačního podvodu

Babiše podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se měl dopustit dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Tvrdí, že kauza je má poškodit před volbami.

Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Díky změně dosáhla na evropskou dotaci, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni v březnu na mimořádné schůzi sněmovny ke kauze Čapí hnízdo svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.