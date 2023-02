Strážník v Lipníku šlápne muži na hlavu, druhý do něj kope. Případ řeší policie jako zneužití pravomoci

Dvojice strážníků v Lipníku nad Bečvou čelí kritice kvůli zásahu z minulého týdne. Jeden muži, který ležel na zemi, šlápl na hlavu. Druhý do něj kopal. Zároveň mu vulgárně nadávali. Zákrok zachytili lidé na videu, upozornily ve středu Novinky. Šéf strážníků Pavel Maloch takový zásah odsoudil, stejně jako starosta Miloslav Přikryl. A případem už se začala zabývat policie pro podezření zneužití pravomoci úřední osoby. Video Lipník nad Bečvou 11:22 16. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Lež, vole. Tlamo, vole,“ nadává jeden ze strážníků muži, který leží na zádech na trávníku. A přišlápne mu hlavu k zemi, jak ukazuje zhruba půlminutový videozáznam z Lipníku nad Bečvou, který se objevil na sociálních sítích.

Není jasné, co tomuto zákroku předcházelo. Záběry jen ukazují, že malátný muž na zemi se po jednom ze strážníků neohrabaně ohnal nohou. Strážníci pak do něj kopou a zasypávají množstvím vulgarismů.

Podle šéfa tamních strážníků Pavla Malocha jejich postup nebyl správný. „Tento postup rozhodně není v Lipníku na denním pořádku a určitě nebyl správný. Budeme z toho vyvozovat důsledky,“ zhodnotil pro Novinky. A dodal, že dvojice strážníků nyní do práce nechodí.

Muž byl opilý a strážníci ho měli přepravit na záchytku. Podle informací agentury ČTK měl přes tři promile alkoholu v krvi. „Tu oprávněnost to ale neomlouvá, to hrubé vyjadřování a některé zásahy. Na posouzení policie budou i donucovací prostředky, ty se nám podle těch záběrů také nepozdávají,“ doplnil Maloch.

Případ prověřuje státní policie z Přerova, do jehož okresu Lipník nad Bečvou spadá. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, za který dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku až na pět let nebo zákaz činnosti,“ informovala ve čtvrtek přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Zákrok odsoudil také starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl. Označil ho za neprofesionální a neadekvátní. Oba muži jsou zaměstnanci města. „Je to politováníhodné a jde o velké selhání strážníků. Věcí už se zabývá policie a my se k tomu také postavíme tím, že to budeme řešit v pracovněprávní rovině,“ uvedl pro Deník starosta.

Jednomu ze strážníků, jejichž chování prověřuje policie, je podle Novinek přes 50 let a druhému do 40 let. U lipnické městské policie působí několik let.