Policie má dostat 11 nových vrtulníků, ty staré už slouží přes 30 let. Sehnat chce i více než 100 dronů

Policisté by za dva roky měli dostat první nové vrtulníky, které chce nakoupit stát. Ministerstvo vnitra teď finišuje s přípravami na vypsání veřejné zakázky. Tendr by mělo vyhlásit koncem srpna. Stroje nahradí starší vrtulníky, některé jsou v provozu už přes 30 let. Takové kousky mají i v hangáru letecké služby u ruzyňského letiště v Praze.

Startující vrtulník Bell 412 Letecké služby Policie České republiky při společném cvičení s lezeckou skupinou hasičů v Brně

Vrtulníky Bell využívá letecká služba policie už přes 30 let (ilustrační foto) | Foto: Martina Odehnalová | Zdroj: ČTK

„Tento vrtulník se spouští elektronicky. Nicméně tyto belly jsou stará škola. Je u nich zhruba 60 věcí, co pilot musí udělat, než může odletět,“ popisuje pro Radiožurnál šéfpilot Letecké služby Policie ČR Tomáš Vlasák. Zmíněné vrtulníky Bell podle něj policie využívá už přes 30 let.

Dá se létat i se staršími kusy, podle Vlasáka je pak ale mnohem dražší a náročnější udržet je v kondici. Policejní vrtulníky přitom musí být neustále připravené vzlétnout.

Zapojují se do pátrání po lidech, ve spolupráci se zdravotníky převáží pacienty nebo s hasiči likvidují požáry. To byl i případ požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022.

Žádný autosalon

Na nové vrtulníky si ale policejní piloti ještě počkají. První tři stroje by měly dorazit v roce 2027. „Nefunguje to jako v autosalonu, kde vám řeknou, ať počkáte tři měsíce. U výrobců v letectví to máte klidně tři roky,“ říká Vlasák.

Dva vrtulníky Black Hawk jsou připraveny na letní požáry, jeden z nich čeká na zásah na Přerovsku

Číst článek

Policie obmění část své letecké flotily, posílí ji postupně 11 strojů. První půlmiliardu zaplatí ministerstvo vnitra.

„Záloha ve výši 554 milionů korun bude uhrazena z rozpočtu ministerstva vnitra v roce 2025, další výdaje budou řešeny v rámci návrhů státního rozpočtu na období 2026 až 2030. Realizace veřejné zakázky je schválená do maximální výše 5,54 miliardy korun,“ popisuje mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Kromě vrtulníků počítá schválená koncepce rozvoje letecké služby policie s pořízením i více než stovky dronů.

V Česku kromě modrých policejních vrtulníků létají i ty armádní. Zdravotníci v některých krajích zase využívají stroje soukromých společností. Jedna z firem přes léto zajišťuje také pohotovost pro letecké hašení lesních požárů.

