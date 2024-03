Policie má ve vedení jen desetinu žen, kritizuje zpráva pro Radu Evropy. ‚Jsou dobré územářky,‘ reaguje Brno

Česko má málo žen u policie – zejména těch ve vedoucích funkcích. Aspoň tak to píše protikorupční skupina Rady Evropy GRECO ve své nejnovější zprávě. Ve vedení krajských ředitelství nebo pozici náměstkyně jsou aktuálně tři ženy a 87 mužů. Na všech velitelských postech je žen asi desetina. Praha 8:29 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkově u sboru pracuje necelá pětina policistek (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česko má podle zprávy přijmout opatření, která by zajistila, aby bylo žen u policie víc. Která opatření to jsou, už zpráva neuvádí.

„Neexistují žádné objektivní překážky, které by bránily tomu, aby ženy ve vedoucích pozicích byly. Policie je naprosto otevřené a ve výběrových řízeních žádná překážka není. Budeme i nadále podporovat to, aby ženy na řídících pozicích byly,“ říká mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Celkově u sboru pracuje necelá pětina policistek.

Hlavně v terénu

Radiožurnál oslovili městskou policie z největších měst v Česku, tedy strážníky z Prahy, Brna a Ostravy. A v poměru žen vůči mužům vede jihomoravská metropole. U brněnské městské policie pracuje skoro třetina žen. Nejvíc z nich obléká uniformy, tedy pracují jako strážnice.

„Mnoho strážnic má zájem o působení na pozici takzvaných územářek. Mají tedy na starost konkrétní lokalitu, kam během obchůzek míří nejčastěji, a kde jsou v úzkém kontaktu s místními. Vedoucí si velmi cení jejich systematického přístupu a pečlivosti. Z aktuálního počtu 62 územářů je 39 žen, tedy skoro dvě třetiny,“ popisuje mluvčí Jakub Ghanem.

Na druhém místě je Ostrava. Mluvčí tamních strážníků Jindřich Machů dodává, že ženy u nich při náboru nemají žádné úlevy.

„V rámci náborové kampaně uplatňujeme princip rovnosti příležitostí. Pokud uchazečka splní požadavky pro výkon této náročné práce, je přijata,“ popisuje.

V Praze u městské policie pracuje asi pětina žen. A stejně jako v Brně, i v hlavním městě jich nejvíc zastává práci v terénu.

„Nejvíce žen pracuje v uniformě, veřejnost se s nimi setkává v ulicích Prahy, kde jsou zařazeny do pěších i auto hlídek. V naších řadách máme také kynoložku a kolegyni, která se věnuje hipologii,“ doplňuje mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Ženy podle ní v Praze pracují také v administrativě nebo ve dvou útulcích pro zvířata, které pod městskou policii spadají. Všechny městské policie mluví o stejném přístupu k ženám i mužům, který je podle nich férový.

Korupce v Česku

Zpráva se zaměřuje také na korupci. Česko má podle ní pevný právní rámec pro boj s korupcí u těch nejvyšších funkcí, ale málo se zaměřuje na poradenství, školení, nebo na dohled a prosazování protikorupčních pravidel.

Skupina GRECO proto doporučuje, aby stát přijal opatření k prevenci korupce. A to u vrcholných politiků, včetně vlády a představitelů policie.

Skupina doporučila českým úřadům, že mají zavést třeba jasná pravidla pro jmenování poradců jednotlivých ministrů. Ve zprávě se píše i o lobbování, podle ní v Česku není regulované.

To by se ale mohlo změnit. Vláda ve středu po dlouhých debatách schválila zákon s pravidly pro lobbování. Něco takového doteď chybělo. Předpis počítá s registrem, kde by byli evidovaní lobbisté i lobbovaní. Úpravu teď projednají poslanci a senátoři.

Česko podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) posune v boji s korupcí taky zákon o ochraně oznamovatelů. Ten už v Česku platí.