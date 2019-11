Přibila známého z nahrávek skupiny Šuman chce policie obžalovat. Důvodem je článek o Chovancovi

Policie navrhla žalobu za pomluvu na bývalého novináře MF Dnes Marka Přibila. Důvodem je článek o výpovědi čtyř policistů, kteří v ní podle reportéra tvrdili, že tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) ovlivňoval kauzu Čapí hnízdo. To se ale nepotvrdilo a citovaní policisté popřeli, že by s Přibilem mluvili. On sám řekl, že o návrhu na obžalobu neví, nikdo ho zatím nevyrozuměl. Praha 13:15 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Marek Přibil | Foto: Tomáš Krist | Zdroj: MAFRA/Profimedia

O tom, jestli Přibil půjde před soud, nyní podle Deníku N rozhoduje obvodní státní zástupce z Prahy 4. Přibil by mohl čelit žalobě kvůli článku na serveru ppmagazin.cz, který už z internetu zmizel. V textu novinář napsal, že Chovanec s tehdejším policejním prezidentem Tomášem Tuhým ovlivňoval vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila.

Policisté, které v článku obviňuje, ale popřeli, že by s reportérem mluvili.

V případu Čapího hnízda byl stíhán současný premiér Andrej Babiš (ANO) za to, že zneužil dotace pro malé a střední podniky. Nakonec stíhání v září zastavil státní zástupce Jaroslav Šaroch, v prosinci může jeho rozhodnutí ještě zvrátit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Přibil v pátek ČTK řekl, že o policejním návrhu na podání obžaloby ve své kauze neví. „Předpokládám, že jestli je to pravda, budu oficiálně vyrozuměn,“ dodal.

‚Trestný čin pomluvy‘

Obvinění policistů vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, poté ho předala pražským kriminalistům. „Případem se zabývali kriminalisté čtvrtého policejního obvodu, kteří po provedeném prověřování zahájili trestní stíhání konkrétní osoby pro trestný čin pomluvy. Ve věci byl následně podán návrh na podání obžaloby třiačtyřicetiletého muže na obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4,“ řekl Deníku N mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Kvůli Přibilově článku vypovídal na policii i exministr Chovanec. Deníku N řekl, že nikdy s vyšetřovatelem Nevtípilem nemluvil.

Přibil se dostal do veřejného povědomí zejména kvůli nahrávkám, které zveřejnil twitterový účet Šuman. Na nich novinář jednal s premiérem Babišem o článcích pro MF Dnes, ve které byl v té době zaměstnaný. Deník patří do holdingu Agrofert, který už v té době patřil do svěřenského fondu Andreje Babiše. Po zveřejnění audiozáznamů o práci přišel.