Pražská policie pátrá o muži, který v metru pěstmi napadl 90letou seniorku

„Devadesátiletá seniorka, která špatně vidí a pohybuje se o holi, si chtěla v metru sednout na sedadlo. Na něm ale ležel muž a celé ho zabíral. Proto ho požádala, jestli by si mohl normálně sednout a udělat jí místo. Muž ale vstal a začal ji bít rukama do obličeje. Napadené na pomoc přiskočili cestující a útočník ze soupravy vystoupil,“ popsal incident mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Jeden z cestujících útočníka povalil na zem a chtěl ho zadržet do příjezdu policie. „To by se mu zřejmě i podařilo, protože ho držel na zemi a evidentně měl nad ním převahu. Jenže v soupravě nechal položený batoh s doklady, o který nechtěl přijít a když hrozilo, že by souprava odjela, tak ho pustil a zpátky do ní nastoupil,“ uvedl mluvčí policie.

Útočník tak zůstal na nástupišti, kde jeho tvář zachytila kamera, když čekal na další soupravu. Záběry nyní zveřejnila policie a prosí, aby kdokoli, kdo muže pozná zavolal na linku 158. Zároveň prosí, aby se jí ozvali i svědci celého incidentu.

Napadená žena po něm skončila v péči záchranářů kvůli zranění v obličeji. „Také jí útočník poškodil brýle, čímž vznikla škoda přes tři tisíce korun,“ řekl Daněk s tím, že policie případ vyšetřuje jako výtržnictví a muži hrozí až dva roky vězení.