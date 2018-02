Policie při protestu proti Zemanovi pochybila, píše ombudsmanka. Zásah v Lipníku má za nepřiměřený

Policie pochybila svým postupem proti protestujícím na setkání prezidenta Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku loni v listopadu. Vyplývá to ze zprávy ombudsmanky Anny Šabatové, která se postupem policie zabývala na podnět organizátorů protestu. Podle ombudsmanky nebyl důvod k zajištění zvukaře Jaroslava Hensla, zásah vůči němu byl nepřiměřený a policie jej navíc nepoučila o důvodech jeho zajištění. Brno 17:52 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie ČR (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Podle ombudsmanky nebyl důvod k zajištění zvukaře Jaroslava Hensla, zásah vůči němu byl nepřiměřený a policie jej navíc nepoučila o důvodech jeho zajištění. Zprávu ombudsmanky v úterý poskytla organizátorka protestu Marie Šuláková.

Zásah v Lipníku: zadržený zvukař podal žalobu na policii a ministerstvo Číst článek

„Policie pochybila, když pana Hensla zajistila. Policie je oprávněna zajistit osobu, která byla přistižena při jednání, jež má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat. Šetřením jsem nezjistila žádné skutečnosti, z nichž by mohla plynout důvodná obava, že pan Hensl bude v protiprávním jednání pokračovat," stojí ve zprávě ombudsmanky.

Nepoučili ho o právech

Šabatová vidí pochybení i v tom, že policisté zadrženého zvukaře nepoučili o právních důvodech zajištění a o jeho právech a povinnostech, ačkoliv tomu nebránily žádné okolnosti.

„Policejní zásah vůči panu Henslovi byl s ohledem na počet zasahujících policistů, informace, které měla policie k dispozici, a sledovaný účel nepřiměřený,“ uvádí ombudsmanka. Za nezbytné nepovažuje ani natáčení organizátorů protestu, kteří stáli na okraji náměstí se vztyčenými červenými kartami, ze strany policie.

Na ombudsmanku se obrátili s žádostí o prověření postupu policie loni v listopadu sami organizátoři protestu. Nesouhlasili totiž se závěry policejního prezidia, podle něhož policisté postupovali oprávněně a v souladu s předpisy.

Policie má měsíc na odpověď

Hensl sám podal kvůli tomu rovněž žalobu k soudu, na soud se posléze obrátila i další pětice lidí z řad organizátorů. „Zpráva ombudsmanky je zatím jedinou reakcí. Jsem rád, že se potvrdilo to, co jsme říkali, že zásah byl nepřiměřený. Policie by si měla zvyšovat autoritu tím, že se bude chovat normálně a ne že se bude snažit demonstrovat svou sílu,“ řekl v úterý Hensl.

Veřejná ochránkyně práv uvedla, že se svými závěry seznámila policejního prezidenta i ředitele krajského policejního ředitelství Olomouckého kraje a vyzvala je, aby se do 30 dnů vyjádřili ke zjištěným pochybením. Poté zváží další postup.

'To nebyla Modlitba pro Martu, ale řev.' Zeman schválil zákrok policie v Lipníku nad Bečvou Číst článek

Červené karty a Modlitba pro Martu

Incident se odehrál na náměstí v Lipníku nad Bečvou 8. listopadu loňského roku, kdy několik desítek lidí vyjadřovalo nevoli vůči prezidentovi s červenými kartami nad hlavou. Hensl skladbu pouštěl z okna v prvním patře domu na náměstí.

Policisté dříve uvedli, že tím bránil shromáždění nepřístojným chováním, když rušil hlasitou hudební produkcí projev jednoho z účastníků shromáždění. Organizátoři se bránili, že mítink narušit nechtěli, o svých krocích včetně pouštění písně prý policisty informovali předem.

Zvukař se podle policistů dopustil hlasitým pouštěním písně Modlitba pro Martu přestupku proti právu shromažďovacímu, za což mu hrozí pokuta až 15 000 korun. Případem se zabývá přestupková komise v Lipníku nad Bečvou. Hensl v úterý řekl, že přestupek dosud nebyl řešen.