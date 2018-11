Ministerstvo vnitra otevřelo v Praze prodejnu se zabavenými předměty. Pomůže odškodnit okradené

Počítače, notebooky, mobilní telefony nebo i pračku a myčku - to všechno si můžete koupit v aukci a vyzvednout v nové prodejně ministerstva vnitra v pražské ulici Na Perštýně. Tyto a další předměty jsou majetkem zabaveným v trestním řízení a díky prodeji přes aukce neztrácí hodnotu. Peníze z prodeje podle úřadu odškodní ty, kteří byli třeba okradení nebo se stali oběťmi trestných činů. Praha 17:40 11. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodejna Centra zajištěných aktiv ministerstva vnitra v ulici Na Perštýně | Foto: Tereza Chlubná | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Policie zabavuje majetek v rámci vyšetřovaní a zabavování prostředků, které vznikly v rámci trestné činnosti. Samozřejmě v rámci toho vznikla nějaká škoda, a pokud je třeba tu škodu nahradit, tak toto je prostředek jak těm obětem trestných činů vyjít vstříc,“ vysvětluje podstatu prodejny CenZA, tedy Centra zajištěných aktiv ministerstva vnitra, šéf resortu Jan Hamáček z ČSSD.

„Máme samozřejmě nabídku na internetu, nicméně i tady si lidé mohou prohlédnout to, co policie zabavila a co nabízí občanům České republiky k prodeji,“ dodal Hamáček.

V Praze jde o první takový obchod, nebo spíš výdejnu. Loni v květnu už úřad otevřel obchod v Ostravě. V obchodě najdou lidé hlavně zabavené počítače, mobilní telefony, elektrospotřebiče, ale třeba i herní křeslo nebo konzole.

Prodejna ale slouží spíš k tomu, aby lidé měli představu, jak věci vypadají. Přímo koupit se tam většina zboží nedá. Samotný prodej se odehrává na aukčních portálech. „Prodejna více méně slouží na ukázku toho zboží, veškerá ta platba a i vlastně ta aukce probíhá na internetu,“ vysvětluje ředitel pražské policie Jan Ptáček.

Elektroniku a další zabavené předměty je tak možné vydražit třeba na aukčním portálu Aukro. Po zaplacení člověku zboží přijde poštou, nebo si jej může vyzvednout právě v kamenném obchodě CenZA v centru Prahy nebo v Ostravě. Přímo tam je možné koupit zboží s minimální hodnotou.

Centrum zajištěných aktiv vzniklo proto, že policie mívá při zabavení majetku problém s jeho správou. „Vznik těchto obchodů zefektivňuje daleko více ještě prodej zajištěného majetku, zrychluje ten proces,“ říká náměstek policejního prezidenta Jaroslav Vild.

„Je to přínosné samozřejmě z pohledu policie, která je obřemeněná od činnosti, která jí přímo nepřísluší, to znamená od té správy. Dále je to přínosné i pro pachatele, kteří se v podstatě touto cestou dostanou k nějakým prostředkům, ze kterých pak mohou hradit způsobenou škodu. A zejména je to přínosné pro poškozené z těch trestných činů,“ popisuje Vild.

160 aut ve skladech

Jen za loňský rok zajistila policie objem majetku za více než 10 miliard korun. Ministr Hamáček neočekává, že by se zabavený majetek prodal za takové peníze. „Asi není možné očekávat, že těch 10 miliard prodáme, nicméně mě těší ten trend, že od toho pilotního projektu ‚pár automobilů, pár kusů elektroniky‘ jsme se dostali na desítky automobilů a stovky kusů elektroniky,“ říká.

V minulém roce se takto podařilo prodat například 53 aut. Letos už to bylo 61 aut za víc než 10,5 milionu korun. Tyto větší zabavené předměty, jako právě automobily, policie skladuje ve skladech státních hmotných rezerv. V současnosti jich tam je podle ministerstva vnitra asi 160.

Prodejnu v Praze zřídilo ministerstvo vnitra spolu s pražskou policií, policií Středočeského kraje a také Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Otevřeno má každý všední den od 10 do 14 hodin.