Výběr z médií: vyšší příspěvek pro rodiče v penzi, legalizace marihuany a záchrana etiopského jezera

Rodiče v důchodovém věku si od příštího roku polepší. Takzvané výchovné se zvýší na jedno dítě o 500 korun, připomíná regionální deník. Sobotní Právo se věnuje záchraně etiopského jezera, na které se podílí čeští vědci. Pražští policisté z pořádkových jednotek podle Mf Dnes požadují, aby jim byly proplacené pohotovosti běžnou mzdou. Přečtěte si výběr ze sobotních médií, které připravil Radiožurnál. Praha 6:46 15. října 2022

Regionální deník

Rodiče v důchodovém věku si od příštího roku polepší. Za každé vychované dítě celkem o 500 korun měsíčně, jak připomíná regionální deník. Nárok na takzvané výchovné ale bude mít vždy jen jeden z rodičů v penzi. A od začátku příštího roku si o příspěvek budou muset žádat i lidé, kteří v důchodovém věku ještě nejsou.

Pětistovku měsíčně za každé vychované dítě můžou dostat lidé v důchodovém věku od ledna. Ženám, které už pobírají penzi, ho úřady zvýší automaticky. Podle deníku si ale o výchovné musejí požádat třeba ty ženy, které do konce roku pobíraly pouze invalidní důchod. Výchovu musí navíc doložit. O příspěvek si můžou žádat taky muži, a to v případě, pokud se o potomka starali ve větší míře. Deník navíc upozorňuje, že penzisté musejí žádost poslat do konce roku 2024, jinak jim nárok na výchovné zanikne.

Mf Dnes

Skoro tři sta pražských policistů ze speciální pořádkové jednotky požaduje zpětné doplacení peněz za takzvané pohotovosti. Tématu si všímá Mf Dnes. Policistům vadí, že za pohotovosti, kdy jsou na pracovišti, dostávají jen 35 procent běžné mzdy. Pokud peníze nedostanou, hrozí odchodem. Vedení pražské policie s nimi kvůli tomu vyjednává.

Mf Dnes vysvětluje, že příslušníky pořádkové jednotky policie využívá například při protestech, demonstracích nebo sportovních zápasech. Slouží dvanáctihodinové směny a dalších dvanáct hodin pak musejí být na služebně v pohotovosti a čekají, jestli budou muset do terénu. Pokud je vedení nevyšle na další akci, pobírají 35 procent svého platu. Příslušníci pořádkové jednotky, které Mf oslovila, požadují plnou mzdu i za tuto dobu. Peníze chce na tři sta policistů zaplatit zpětně - tedy za akce, které už odsloužili. Pokud je nedostanou, hrozí odchodem.

Lidové noviny

Raději přísně kontrolovaný trh, než prohibici. S takovou úvahou prosazuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil legalizaci marihuany. V rozhovoru pro Lidové noviny ale mluvil třeba i o tom, kdy by podle něj marihuana mohla být legální, nebo jak by na jejím kontrolovaném prodeji vydělal stát.

Legalizovaná marihuana by se podle Vobořila mohla prodávat pouze ve speciálních licencovaných obchodech a jen registrovaným uživatelům starším 18 let. Alespoň to je jeden z modelů, který zmínil v Lidových novinách. Vobořil o možné legalizaci marihuany bude mluvit s odborníky i politiky. Návrh zákona chce připravit do konce letošního roku a sněmovna by o něm mohla jednat na jaře toho příštího. Pokud dolní komora návrh schválí, může podle Vobořila fungovat od roku 2024.

Právo

Čeští vědci zachraňují jezero v Etiopii - tak zní jeden z titulků sobotního Práva. Odborníkům z brněnské Mendelovy univerzity se za čtyři roky práce u jezera Awasa podařilo nejenom změnit jeho břehy, ale taky upravit systém vodního hospodářství. Vědci navíc pro tamní obyvatele vypracovali plán péče o krajinu.

Právo píše o tom, že kvůli pastvě dobytka lidé u jezera Awasa vykáceli většinu lesů. Půda se tak sesouvala a vysoušela. Vědcům z brněnské univerzity se podařilo zachránit i zhruba polovinu zničené půdy na březích jezera. Postavili tam čtyřkilometrovou hráz, která jednak břeh zpevnila, a taky zabránila splachování půdy a odpadu do jezera. V okolí jezera navíc čeští odborníci obnovili hned čtyři parky. Vybudovali tam i tři nové mokřady, které taky pomáhají se zachycováním nečistot.