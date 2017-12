Policie nařídila sejmout vlajky Tibetu a Tchaj-wanu nezákonně, rozhodl soud

Dvojice mužů uspěla s žalobou na ministerstvo vnitra v souvislosti s vyvěšením tibetské vlajky při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. O případu z března minulého roku nepravomocně rozhodl Městský soud v Praze, podle kterého byl policejní zásah nezákonný. Aktualizujeme Praha 13:49 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyvěšování tibetské vlajky v kanceláři naproti hotelu Hilton | Foto: Jan Krupička

Pětatřicetiletý IT pracovník Ladislav Pelcl, který s zažlobou uspěl, vnímá rozsudek jako důležitý. „Říká, že policie by měla víc vážit to, jak zasahuje do práv občanů, zejména tedy práva na svobodu projevu. Protože mé pocity ve chvíli, kdy zásah probíhal, byly strach a kontroly,“ popsal.

Pelcl a Martin Maloš nalepili dvě papírové vlajky na okno své kanceláře, která sousedí s hotelem, kde Si Ťin-pching bydlel.

Muži tvrdí, že je policisté donutili tibetskou a tchajwanskou vlajku odstranit s tím, že jde o bezpečnostní riziko.

35 letý IT pracovník Ladislav vyhrál soud s @vnitro. V březnu 2016 musel z okna sundat papírovou vlajku Tibetu: Jde o velmi důležitý rozsudek! @Radiozurnal1 pic.twitter.com/WExdgyczrR — Veronika Hlaváčová (@veronikahlavac) 12. prosince 2017

Ministerstvo vnitra loni u soudu pochybení odmítlo. Právník resortu řekl, že nalepené vlajky mohly znamenat bezpečnostní riziko.

Při třídenní návštěvě čínského prezidenta v březnu 2016 bylo v ulicích Prahy denně tisíc policistů. Kvůli některým zásahům čelili kritice. Podle vlastního interního šetření ale chybovali pouze v budově FAMU, kam přišli kvůli vyvěšeným tibetským vlajkám.

Za nezákonný označil soud zásah policistů, kteří donutili sundat dva muže tibetskou vlajku z okna kanceláře v době návštěvy čínského prezidenta v Praze. Rozsudek je nepravomocný. Sleduje @Radiozurnal1 pic.twitter.com/dS1wqmXCNq — Veronika Hlaváčová (@veronikahlavac) 12. prosince 2017