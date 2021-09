Policie obvinila tři cizince z organizování prostituce na jihu Čech. Hrozí jim až dvanáct let vězení

Česká policie ve spolupráci s Rumuny obvinila tři cizince z toho, že měli obchodovat s lidmi a organizovat prostituci na jihu Čech. Poškozených dívek jsou podle vyšetřovatelů desítky, některé byly dokonce k prostituci nuceny pod pohrůžkou smrti a fyzického násilí. Obviněným hrozí až dvanáct vězení. Praha 15:29 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle policie tři cizinci dívkám sebrali doklady totožnosti a bránili jim v tom, aby klub opustily a vycestovaly zpět do Rumunska. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhají trojici cizinců kvůli tomu, že měli v letech 2017 a 2018 nutit dvě rumunské dívky k prostituci v jihočeském nočním klubu. Dva obvinění jsou ve vazbě. Čeští policisté na případu spolupracovali se svými rumunskými kolegy.

„Obě dívky podle našich závěrů musely obviněným odevzdávat veškerý takto získaný výdělek,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. „Dále od konce roku 2016 mělo ze strany obviněných dojít k najmutí nejméně 50 dívek (především z Rumunska) k vykonávání prostituce.“

Podle policie tři cizinci dívkám sebrali doklady totožnosti a bránili jim v tom, aby klub opustily a vycestovaly zpět do Rumunska.

Pro další desítky dívek měli obvinění podle policie zajištěno ubytování v jihočeském nočním klubu a dívky jim musely odevzdávat polovinu svého výdělku, ze kterého ještě musely hradit náklady spojené s provozem nočního klubu.

„Tímto způsobem měly obviněné osoby získat finanční prospěch ve výši nejméně 1 milion korun. Jediným zdrojem jejich finančních příjmů bylo podle našich závěrů kořistění z organizované prostituce,“ popisuje dále policie.

Za obchodování s lidmi a organizování prostituce hrozí obviněným vězení, konkrétně policie jednoho z obviněných stíhá pro trestný čin obchodování s lidmi a kuplířství, zbylé pak za obchodování s lidmi, respektive kuplířství.

„Dvě obviněné osoby vzal soud do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným z trestného činu obchodování s lidmi trest odnětí svobody od 5 do 12 let a osobě stíhané pro trestný čin kuplířství hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let,“ uvádí dále k případu policie.