Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Marka Šnajdra. Dopustil se podle ní uplácení

Policisté navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v pátek server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob. Muži věc serveru nekomentovali.

Marek Šnajdr

Marek Šnajdr | Foto: Michal Šula | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Policisté v dubnu 2023 obvinili kvůli hospodaření VZP skupinu pěti lidí. Stíhat je začali pro podezření z trestných činů podplacení, přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizace výnosů z trestné činnosti.

„V trestní věci jsem obdržel návrh policejního orgánu na podání obžaloby, o němž jsem doposud nerozhodl. Týká se tří osob,“ sdělil Borgula.

Pro server dodal, že policie z kauzy hospodaření VZP vyloučila skutek týkající se úplatkářství, jehož vyšetřování ukončila.

Kriminalisté podle serveru podali návrh kvůli podezření, že se muži dopustili uplácení kolem zakázky, která se týkala zpracování dokumentace. Šnajdr však vinu již dříve odmítl.

Dalšími dříve obviněnými jsou podle médií bývalý ředitel technické podpory VZP Josef Listík a někdejší šéf IT firmy Total Service Václav Novák. Seznam Zprávy uvedly, že je kriminalisté stíhají kvůli ovlivnění další veřejné zakázky, kterou ještě stále dále vyšetřují.

Další obvinění

Šnajdr čelí obvinění i v kauze manipulace nemocničních zakázek. V roce 2019 byl obviněn z přijetí úplatku kvůli zakázce pražské Nemocnice na Bulovce a v roce 2021 bylo jeho obvinění rozšířeno o padělání listin.

Muž figuroval také v kauze takzvaných trafik pro exposlance, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase. Původně čelil obvinění, Nejvyšší soud ale dospěl k závěru, že jeho ani další bývalé poslance v této věci nelze stíhat.

Hlavní větev kauzy Dozimetr se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku (DPP). Hlavní líčení začne v pondělí.

