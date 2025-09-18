Policie navrhla obžalovat mladistvého z vraždy dvou žen v Hradci Králové. Hrozí mu deset let za mřížemi
Policie navrhla obžalovat mladistvého z únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Vyšetřování případu policie ve čtvrtek ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Šestnáctiletý chlapec je podle znaleckých posudků příčetný a schopný účasti na trestním řízení. Na webu policie o tom informovala mluvčí Karolína Macháčková.
Vzhledem k nízkému věku chlapci za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení.
Obviněný mladík na ženy, kterým bylo 19 a 38 let, ve čtvrtek 20. února zaútočil nožem v obchodě řetězce Action krátce po otevření. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely.
Zásahová jednotka mladíka zadržela zhruba po deseti minutách na břehu Labe asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly po zadržení negativní. Chlapec se následně k činu přiznal.
Kriminalisté při vyšetřování podle mluvčí zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů. „Jejich závěry byly zásadní pro vyhodnocení skutkového děje i posouzení trestní odpovědnosti obviněného. Posudky jednoznačně potvrdily jeho příčetnost a schopnost účasti na trestním řízení,“ řekla mluvčí.
Mladík podle dřívějšího vyjádření kriminalistů žil ve svém fantazijním světě a obchod i oběti si vybral náhodně. Podle policie jednal sám a v minulosti neměl problémy se zákonem.
Zadržením podezřelého se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podezřelý si na zadržení stěžoval. Uvedl, že s ním policisté nelidsky zacházeli a způsobili mu újmu na zdraví. GIBS jeho podání prověřila se závěrem, že policisté nepochybili.