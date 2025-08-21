Policie navrhla obžalovat muže, který likvidoval sršně tak, až bazén v Českém Krumlově lehl popelem

Policie navrhla obžalovat muže, který podle ní před rokem způsobil požár bazénu v Českém Krumlově. V květnu jej obvinila z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Návrh nyní posuzuje českokrumlovské státní zastupitelství. Uvedl to jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík. Podle policie loni na podzim při neodborné likvidaci sršního hnízda začala hořet střecha plaveckého bazénu, který shořel za dva dny.

Plovárna v Českém Krumlově po požáru

Plovárna v Českém Krumlově po požáru | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Škoda dosáhla 12 milionů korun a požár objekt zcela zničil. Hasiči začali hasit požár v sobotu ráno 7. září a veškerá ohniska zlikvidovali až druhý den dopoledne.

Z plovárny v Českém Krumlově zbylo po požáru jen torzo. Město už připravuje stavbu nového areálu

Oheň prohořel střechou dovnitř, zasáhl interiér bazénu, tedy i prostor pro plavání, nosné konstrukce, kus střechy se propadl do bazénu. Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu.

Oheň také zasáhl vnější dřevěné obložení. Na místě zasahovalo 22 hasičských jednotek, vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.

Vedení českokrumlovské radnice připravuje stavbu třípatrového akvacentra s venkovním areálem. Celý areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů Kč bez DPH.

