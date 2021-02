Podnikatele Horáčka chrání policie. Postava nemocniční korupční kauzy je terčem výhrůžek smrtí

Tomáš Horáček, jedna z ústředních postav v korupční kauze nemocniční zakázek, má policejní ochranu. Informuje o tom Česká televize. Detektivům Národní centrály proti organizovanému zločinu se do rukou dostaly nahrávky, z nichž vyplývá, že podnikatel je terčem výhrůžek a je v ohrožení života. Praha 9:22 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horáček požádal o udělení statusu spolupracujícího obviněného | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Horáček, který se policii přiznal k manipulaci se zakázkami pro nemocnice Na Bulovce a Na Františku, je v kauze klíčovým svědkem.

České televizi sám přiznal, že intenzita útoků na jeho osobu v poslední době stoupá. Vyhrožování potvrdila policistům i žena, kterou měli kontaktovat členové albánské komunity - podle ní byla udělená zakázka na Horáčkovu likvidaci.

Detektivové chrání Horáčka i jeho rodinu a vyšetřují, kdo za hrozbami stojí. Mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej další podrobnosti k věci odmítl uvést.

Podnikatel podezírá skupinu okolo své bývalé právničky Niny Rydlové, s níž vede majetkové spory. Policie tak vyhodnocuje i nahrávky z její advokátní kanceláře, které zajistili v rámci jiné kauzy. Některé hovory se pak mají týkat i Horáčka. Advokátka uvedla, že o odposleších informace nemá.

Nahrávky se mají mimo jiné týkat i sporu s Horáčkem. „A proto on mi pořád říká: Všichni ví, že my jsme mu to ukradli. A já říkám: A kdo to ví? Kdo? Kdo ví, že to bylo jeho?“ zaznamenaly odposlechy.

Policie, která Horáčka chránila již před dvěma lety, dokončuje vyšetřování korupční kauzy a v polovině roku chtějí žalobci poslat alespoň část případu před soud. Horáček navíc opakovaně žádá o udělení statusu spolupracujícího obviněného.

HORÁČEK A KAUZA NEMOCNIC Horáček je podle policie hlavní postavou v korupční kauze týkající se pražských nemocnic Na Bulovce a Na Františku.

Obvinění kvůli zakázce Nemocnice Na Bulovce na úklid si vyslechl nejen Horáček, ale i exšéfka Bulovky Andrea Vrbovská, její nástupce František Novák a dalších pět lidí se společností TSB s.r.o. V souvislosti s tendrem podle policie Horáček a další chtěli úplatek 7,2 milionu korun.

Další obvinění padlo v souvislosti se zakázkou na stravování v Nemocnici Na Františku. Soutěž byla podle kriminalistů napsána na míru společnosti Eurest (nyní Compass Group). Tehdejší obchodní ředitel Antonín Tvrdoň za to měl odevzdat úplatek ve výši pět milionů korun. V první fázi tak kriminalisté obvinili vedle Tvrdoně a firmy Compass Group ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka, který si o úplatek firmě řekl, šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, Jitku Ulrichovou, manažerku společnosti Veřejné zakázky, s. r. o., a lékaře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Stříteského.

V říjnu 2018 začali policisté stíhat Horáčka, dalšího člověka a dvě firmy. Tendr za téměř tři miliony korun tehdy v auditu kritizovalo ministerstvo zdravotnictví.

V lednu 2019 Česká televize a Zdravotnický deník uvedly, že se Horáček snaží získat postavení spolupracujícího obviněného.