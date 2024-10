Policie nebude začátkem listopadu dávat pokuty. ‚Je to upozornění, že policisté jsou zatíženi,‘ říká odborář

Policie je v nejhorším stavu za posledních dvacet let, říká část odborářů bezpečnostních sborů. Tvrdí, že policie trpí nedostatkem lidí a nízkými platy. Na první listopadový týden chystají netradiční protest. Nebudou lidem dávat pokuty, ale přestupky budou řešit domluvou. Stávkovat totiž ze zákona nesmí. „Je to upozornění, že policisté jsou zatíženi,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda nezávislého odborového svazu policie Tomáš Machovič. Praha 13:34 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Platy policie skutečně nejsou vysoké,“ říká odborář Tomáš Machovič (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyjednával jste na ministerstvu vnitra vyšší platy pro bezpečnostní složky. Je tedy už stoprocentně jisté, že se zvednou o pět procent, tedy o 1500 korun?

Tak jak říkáme, nikdy není nic stoprocentního, protože víme, že teďka se projednává v Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu a určitě může dojít k nějakým změnám a úpravám. Každopádně v naší dohodě s ministrem vnitra se dohodlo, že pět procent objemu bude vycházet 1500 korun pro každého příslušníka napříč všemi platovými třídami.

Odbory tvrdí, že to je málo, jaké navýšení by podle vás bylo důstojné?

Myslíme si, že to je málo. Požadovali bychom minimálně 6,9 procenta do objemu. A to z nějaké logiky věci, protože i politici a státní zástupci a soudci mají návrh na zvýšení objemu finančních prostředků na jejich platy. Myslíme, že si to zaslouží i příslušníci bezpečnostních sborů, a to napříč.

Pokud by se toto podařilo prosadit, tak by to dělalo 2200 až 2500 korun na každého příslušníka v každé platové třídě. Myslíme si, že to také není dobrý výsledek, protože jsme požadovali deset procent a spíše více, ale je to minimálně výsledek, který by měl být, aby stav byl udržitelný. Ten, který je teď, není určitě dobrý.

A budete se snažit se zástupci vlády ještě jednat o navýšení platů?

Určitě jednáme. Ve čtvrtek jsme měli jednání s ministrem (Pavlem) Blažkem (ODS), kdy jsme znovu opětovně upozornili, že to není jenom o policii, ale i o dalších bezpečnostních sborech. A druhý největší bezpečnostní sbor je Vězeňská služba a tam jsou personální problémy daleko horší. Jsou přeplněné věznice, opravdu personál je na pokraji, nechci říct zhroucení, ale na pokraji velkého vyčerpání, protože se řeší nedostatek příslušníků přesčasovými hodinami.

Část policistů bude tedy na začátku listopadu protestovat takovou zvláštní formou neudělováním pokut. Tuto formu odporu podporujete?

Ano, myslím si, že je to na jednotlivcích, jak se rozhodnou. Naše odborová organizace jde trošičku jiným směrem. My začali s kampaní „Bezpečnost něco stojí“ a chtěli bychom ukázat širší veřejnosti a vládě, co se stane, když nebude dostatek příslušníků.

Jak to chcete ukázat?

Tak máme nejenom pro mediální vystoupení nějaké grafické znázornění, kde je papírový policista nebo příslušník při určitých situacích, kde si občané myslí, že to je automatické, ale příslušníci tam jsou. Ať je to ve školách, prevence na přechodu, ať jsou to řešení různých trestných činů, ať je to řešení a střežení věznic anebo i třeba celní správa, která zajišťuje bezpečnost na vnitřním území.

Ještě pojďme k protestu neudělování pokut. Nemyslíte, že to třeba někdo může zneužívat, když všichni už vědí, že policisté pokutovat nebudou?

Myslím si, že policie byla zřízena, aby plnila nějaké úkoly. Pokud někdo spáchá nějaký přestupek v dopravě a je prokázaný, policista je u toho a zjistí to, tak by pokuta měla být udělena v mezích zákona. Policisté neřeší jenom pokuty, ale jedou třeba na vloupání do vozidla nebo plnit nějaké úkoly, tak v těch chvílích to nemůžou neřešit.

Je to na jednotlivcích a myslím si, že je to spíš poukázání na to, že se soustředíme třeba v některých fázích na pokuty, místo abychom se soustředili na jiné věci. Myslím, že tato forma není úplně stoprocentní, ale někdo se s tím může ztotožňovat. Je to spíš upozornění na stav, že policisté jsou zatíženi.

Myslíte si, že kdyby se povedlo vyjednat vyšší peníze, neukáže se třeba, že nízký plat není to jediné, co odrazuje případné budoucí zájemce od nástupu do řad Policie České republiky?

Dělali jsme si průzkum napříč generacemi, které tady žijí a které se snažíme nalákat do bezpečnostního sboru. A když vezmu třeba ročník 1990, tak lidé odpovídají, že jde primárně o to, že pokud vstoupí do sboru, tak chtějí zabezpečit rodinu.

A platy skutečně nejsou vysoké. Nástupní plat je 30 070. Pokud by se povedlo přidat třeba 2000, tak se dostaneme na 32 100 hrubého a to vůbec není dobrý výsledek. To by asi každý nechtěl vstoupit do bezpečnostního sboru. Potom třeba ještě mladší generace naopak říká, že hledá benefity a dobré podmínky pro práci. Pokud nemáte kvalitního vedoucího, kvalitní okolí, ve kterém pracujete, anebo kvalitní benefity, ať je to stravování, doprava nebo něco takového, je to problém. A bohužel, byť policie nějaké benefity poskytuje, tak jsou opravdu malinké oproti třeba jiným subjektům.

Takže myslím, že to není jenom o platech, ale jde o to najít finanční prostředky na chod bezpečnostních sborů tak, aby měly nějakou predikci na x let dopředu, aby věděly, s jakými investicemi počítat, s výcvikem, školením, aby mohly budoval nějakou vnitřní kulturu, aby zájem vstoupit do bezpečnostního sboru byl mnohem větší.