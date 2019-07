Policie loni zadržela 4992 cizinců, kteří v Česku pobývali nelegálně. Nejvíce bylo opět Ukrajinců

Policie loni odhalila 4992 cizinců, kteří v Česku pobývali nelegálně. Je to o 254 více než v roce 2017 a o 269 méně než v roce 2016. Počet zadržených cizinců se tak výrazně neliší od údajů z posledních let. Stejně jako v minulých letech nejpočetnější skupinu odhalených přistěhovalců tvořili Ukrajinci, vyplývá ze zprávy ministerstva vnitra. Praha 7:53 26. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naprostou většinu nelegálních přistěhovalců odhalili policisté ve vnitrozemí při běžné kontrolní činnosti nebo při cílených pobytových kontrolách a bezpečnostních akcích | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Ukrajinci patří mezi nejčastěji zadržené cizince už od roku 2008. Výjimkou byl rok 2015, kdy vyvrcholila migrační krize a většina uprchlíků přes Česko procházela do jiných zemí. Celkový počet odhalených lidí z jiných zemí, kteří v Česku pobývali nelegálně, se tehdy vyšplhal na 8500, nejvíce jich pocházelo ze Sýrie.

Loni zajistila policie téměř 1500 Ukrajinců, což je přes 30 procent ze všech nelegálních příchozích. Následovali Moldavané, Vietnamci, Rusové a Gruzínci.

Naprostou většinu nelegálních přistěhovalců odhalili policisté ve vnitrozemí při běžné kontrolní činnosti nebo při cílených pobytových kontrolách a bezpečnostních akcích.

„Mnohdy se také cizinci na útvary dostavují sami,“ uvedlo ministerstvo. Nejvíce cizinců pobývalo tradičně v Praze a v Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji.

V hlavním městě byla také zadržena polovina z celkového počtu odhalených Ukrajinců. „Většina občanů Ukrajiny vstupuje do schengenského prostoru, respektive do ČR, legálně a překračují povolenou dobu pobytu či platnost víza,“ napsalo vnitro. Některé zajistila policie opakovaně.

Cizinci, kteří v České republice pobývali nelegálně, byli ze 110 zemí. Zhruba tři procenta zadržených cizinců pocházela z Evropské unie. Nejčastěji to byli Slováci, Rumuni, Litevci, Poláci a Bulhaři. Téměř ve všech případech šlo o lidi, kteří byli vyhoštěni a neodjeli, nebo se vrátili.

Oproti roku 2017 loni mírně vzrostla tranzitní migrace. Uprchlíků, kteří se přes české území snažili dostat do dalších států Evropské unie, bylo o 19 více. Policisté jich zadrželi 191. Cizinci do Česka přicházeli zejména přes rakouskou a slovenskou hranici a směřovali do Německa. Nejvíce jich bylo z Iráku, Sýrie, Afghánistánu a Nigérie.